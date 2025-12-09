FT: Νέο τελεσίγραφο Τραμπ – Δίνει στον Ζελένσκι «ημέρες» για να απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση

Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ μετέφεραν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τελεσίγραφο ότι έχει στη διάθεσή του κάποιες ημέρες για να απαντήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία που απαιτεί από την Ουκρανία να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα για απροσδιόριστες εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι έχει πιεστεί, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής επικοινωνίας το Σάββατο, να λάβει μια γρήγορη απόφαση από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ένα άτομο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ήλπιζε σε μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, είπε στους απεσταλμένους των ΗΠΑ ότι χρειαζόταν χρόνο για να συμβουλευτεί άλλους Ευρωπαίους συμμάχους πριν αντιδράσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον, η οποία, όπως φοβάται το Κίεβο, θα μπορούσε να διασπάσει τη δυτική ενότητα εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν χωρίς την ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Ένας από τους δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε την ουκρανική πλευρά ως κολλημένη μεταξύ απαιτήσεων για εδάφη που δεν μπορεί να αποδεχτεί και μιας αμερικανικής πλευράς που δεν μπορεί να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν έναν συμβιβασμό σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους σε ενημέρωση μέσω WhatsApp τη Δευτέρα το βράδυ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συναντήθηκε με τους ομολόγους του από την λεγόμενη E3 – Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο – στο Λονδίνο τη Δευτέρα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπαινίχθηκε τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης στην αρχή της συνάντησης στην Ντάουνινγκ Στριτ, λέγοντας ότι οι ηγέτες είχαν συναντηθεί για να συζητήσουν «τις επόμενες ημέρες. Επειδή αυτή θα μπορούσε να είναι μια αποφασιστική στιγμή για όλους μας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι εργαζόταν «πολύ ενεργά» πάνω σε στοιχεία μιας νέας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά στοιχεία έχουν ήδη επεξεργαστεί λεπτομερέστερα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στην Αμερική», είπε. «Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα».

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ συνεργάστηκαν με τους διαπραγματευτές του Κιέβου στο Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα για τρεις ημέρες διαπραγματεύσεων. Ο Ζελένσκι εκπροσωπήθηκε από τον Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, και τον Αντίι Χνάτοφ, αρχηγό του γενικού επιτελείου.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην αναθεώρηση του αρχικού ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ των 28 σημείων που είχε καταρτιστεί με σημαντική ρωσική συμβολή. Αυτό αρχικά περιελάμβανε αρκετά «αντιουκρανικά» σημεία, τα οποία ο Ζελένσκι είπε ότι δεν θα ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί, αλλά τώρα έχει μειωθεί σε 20 σημεία και είναι πιο ευνοϊκά για το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στους Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα ότι φοβάται ότι η ΕΕ θα εγκαταλείψει ένα σχέδιο για ένα «δάνειο επανορθώσεων» προς την Ουκρανία, υποστηριζόμενο από παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, κυρίως λόγω φόβων ότι θα αναστατώσει την Ουάσινγκτον και θα χάσει την υποστήριξη στις ευρωπαϊκές εγγυήσεις άμυνας και ασφάλειας.

Σε συνέντευξή του στο Politico τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν είχε θέσει ένα χρονοδιάγραμμα για να συμφωνήσει ο Ζελένσκι σε μια συμφωνία. «Λοιπόν, θα πρέπει να αναλάβει δράση και να αρχίσει, εεε, να αποδέχεται πράγματα… γιατί χάνει», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κλιμακώσει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις τους με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και σημειώνουν σταθερά – αν και δαπανηρά – κέρδη στο πεδίο της μάχης στα νοτιοανατολικά. Στην περιοχή του Ντόνετσκ, την οποία η Ρωσία και οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να παραχωρήσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος του στρατηγικού οχυρού του Ποκρόφσκ και απειλούν την δορυφορική πόλη του Μίρνοχραντ – που σημαίνει πόλη της ειρήνης – με περικύκλωση.

Η απώλεια αυτών των πόλεων θα έπληττε το ηθικό του Κιέβου και θα έδινε στο Κρεμλίνο μια πιθανή βάση για να χτυπήσει βαθύτερα στην περιοχή. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους FT ότι ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ψευδώς ότι κατέλαβε πλήρως τις πόλεις σε μια προσπάθεια να πείσει τον Τραμπ ότι ο ρωσικός στρατός δεν μπορεί να σταματήσει.

Στη δήλωσή του το βράδυ της Τρίτης, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία εξακολουθεί να βασίζεται στην αποδοχή της χώρας που είναι υπεύθυνη για την έναρξη του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη από το 1945.

«Και όπως ορθώς σημειώνουν οι εταίροι μας στις διαπραγματευτικές ομάδες, όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει την αιματοχυσία και να αποτρέψει την επανεμφάνιση του πολέμου», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Η Τουρκία διαπραγματεύεται αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από εταιρεία του Μπιλ Γκέιτς

Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media στα παιδιά για πρώτη φορά παγκοσμίως

Πούτιν: «Το Ντονμπάς ανήκει ιστορικά στη Ρωσία» – Τι είπε για το τέλος του πολέμου