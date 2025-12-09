Ποκρόφσκ: Ουκρανικές ομάδες διατάχθηκαν να αποχωρήσουν, 156.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι ουκρανικές δυνάμεις κρατούν ορισμένα τμήματα του Ποκρόφσκ, που πολιορκείται από τα μέσα Νοεμβρίου, αλλά ορισμένες μονάδες διατάχθηκαν να υποχωρήσουν έξω από την πόλη την περασμένη εβδομάδα, σε απόσταση 5-7 χιλιομέτρων, δήλωσε σήμερα ο διοικητής του ουκρανικού στρατού.
«Εξακολουθούμε να κρατάμε το βόρειο τμήμα της πόλης, περίπου μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή. Επιπλέον, στα δυτικά του Ποκρόφσκ εκκαθαρίσαμε και ελέγχουμε περίπου 54 τετραγωνικά χιλιόμετρα», είπε ο Ολεξάντρ Σίρσκι σε Ουκρανούς δημοσιογράφους.
Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση Suspilne, ο Σίρσκι χαρακτήρισε «δύσκολη» την κατάσταση στο Ποκρόφσκ και είπε ότι οι Ρώσοι συγκέντρωσαν εκεί 156.000 στρατιώτες, χρησιμοποιώντας τη βροχή και την ομίχλη ως προκάλυμμα.
