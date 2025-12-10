search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 01:45
ΚΟΣΜΟΣ

10.12.2025 00:11

Βρετανία: Μεγάλες ποσότητες από μπανάνες ξεβράστηκαν στις αγγλικές ακτές μετά την ανατροπή φορτηγού πλοίου (Video)

10.12.2025 00:11
Μια επιχείρηση καθαρισμού πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 9/12, για την περισυλλογή μεγάλων ποσοτήτων μπανανών που εκβράστηκαν στις ακτές στη νότια Αγγλία, όταν ανετράπη πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κοντά στη νήσο Ουάιτ.

Το φορτηγό πλοίο Baltic Kipper έχασε το Σάββατο 16 εμπορευματοκιβώτια, εκ των οποίων οκτώ που μετέφεραν μπανάνες, δύο κοντέινερ με μπανάνες Αντιλλών και ένα με αβοκάντο, σύμφωνα με τη βρετανική ακτοφυλακή.

Οι τοπικές Αρχές πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού με τη βοήθεια μιας εταιρείας που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εκτάκτων αναγκών, όπως έγινε σήμερα γνωστό από το συμβούλιο του Δυτικού Σάσεξ, σε ένα δελτίο Τύπου.

Στόχος της επιχείρησης ήταν να ασφαλιστούν τα εμπορευματοκιβώτια και να συγκεντρωθούν τα απορρίμματα, κυρίως φρούτα και πολυστυρένιο, όπως διευκρινίζεται.

Στην παραλία του Σέλσι, εθελοντές γέμιζαν τους σάκους απορριμμάτων με τις μπανάνες που είχαν διασκορπιστεί στην παραλία, σε κοντινή απόσταση από τα αναποδογυρισμένα κοντέινερ.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να μην καταναλώσουν τα φρούτα που έχουν ξεβραστεί στις ακτές.

