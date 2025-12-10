Βρετανία: Μεγάλες ποσότητες από μπανάνες ξεβράστηκαν στις αγγλικές ακτές μετά την ανατροπή φορτηγού πλοίου (Video)

Μια επιχείρηση καθαρισμού πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 9/12, για την περισυλλογή μεγάλων ποσοτήτων μπανανών που εκβράστηκαν στις ακτές στη νότια Αγγλία, όταν ανετράπη πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κοντά στη νήσο Ουάιτ.

Το φορτηγό πλοίο Baltic Kipper έχασε το Σάββατο 16 εμπορευματοκιβώτια, εκ των οποίων οκτώ που μετέφεραν μπανάνες, δύο κοντέινερ με μπανάνες Αντιλλών και ένα με αβοκάντο, σύμφωνα με τη βρετανική ακτοφυλακή.

Bananas have been washing up along West Sussex beaches from 18 shipping containers that tumbled into the sea.



The P&O Cruises ship Iona has been forced to delay its departure from Southampton following the incident.https://t.co/ygMufDOvwE pic.twitter.com/yvjAlSlPig — Sky News (@SkyNews) December 7, 2025

Οι τοπικές Αρχές πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού με τη βοήθεια μιας εταιρείας που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εκτάκτων αναγκών, όπως έγινε σήμερα γνωστό από το συμβούλιο του Δυτικού Σάσεξ, σε ένα δελτίο Τύπου.

Στόχος της επιχείρησης ήταν να ασφαλιστούν τα εμπορευματοκιβώτια και να συγκεντρωθούν τα απορρίμματα, κυρίως φρούτα και πολυστυρένιο, όπως διευκρινίζεται.

FORBIDDEN FRUIT: Bananas are washing ashore England’s south coast after dozens of shipping containers fell off a cargo ship. pic.twitter.com/uuwsEky4RG December 8, 2025

Στην παραλία του Σέλσι, εθελοντές γέμιζαν τους σάκους απορριμμάτων με τις μπανάνες που είχαν διασκορπιστεί στην παραλία, σε κοντινή απόσταση από τα αναποδογυρισμένα κοντέινερ.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να μην καταναλώσουν τα φρούτα που έχουν ξεβραστεί στις ακτές.

