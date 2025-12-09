Έγκλημα στο Λονδίνο: Ισόβια για 26χρονο γόνο πλούσιας οικογένειας για τη δολοφονία της συντρόφου του – Πώς προσπάθησε να διαφύγει

Ένας 26χρονος Αμερικανός φοιτητής, γόνος πλούσιας οικογένειας, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη στο Λονδίνο για τη δολοφονία της συντρόφου του, αφού επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του πετώντας αποδεικτικά στοιχεία και επιστρέφοντας στο σπίτι του με Uber.

Το έγκλημα διαπράχθηκε το 2024, μετά από έντονο καυγά για πιθανό αφροδίσιο νόσημα.

Μαχαιριές και στραγγαλισμός στο διαμέρισμα της 31χρονης

Ο Τζόσουα Μίχαλς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της 31χρονης συμφοιτήτριάς του, Ζι Γουάνγκ, την οποία μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια στραγγάλισε στο διαμέρισμά της στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, στις 20 Μαρτίου 2024.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο Old Bailey, ο δράστης επιτέθηκε στη γυναίκα μέσα στο υπνοδωμάτιό της και την άφησε αιμόφυρτη, χωρίς να καλέσει άμεσα σε βοήθεια.

Το άλλοθι που κατέρρευσε και οι ισχυρισμοί περί «επίθεσης»

Στην απολογία του, ο Μίχαλς υποστήριξε ότι η Γουάνγκ του επιτέθηκε πρώτη με κουζινομάχαιρο και ότι κατά την πάλη τη μαχαίρωσε στο πρόσωπο. Στο δικαστήριο περιέγραψε τη συμπεριφορά της ως «παράφρονα» και «δαιμονισμένη».

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν το δικαστήριο, ενώ οι ιατροδικαστικές εκθέσεις έδειξαν ότι το θύμα παρέμεινε στη ζωή για 30 έως 60 λεπτά μετά την επίθεση.

Απόπειρα συγκάλυψης και διαφυγή με Uber

Αντί να καλέσει αμέσως ασθενοφόρο, ο 26χρονος πέταξε το κινητό της Γουάνγκ και το φαγητό που της είχε φέρει σε σακούλα σκουπιδιών και τα άφησε σε κοινόχρηστο χώρο απορριμμάτων έξω από την πολυκατοικία. Στη συνέχεια κάλεσε Uber και επέστρεψε στο διαμέρισμά του στην περιοχή Γκρίνουιτς.

Παράλληλα, τηλεφώνησε στον πατέρα του ζητώντας τον να τον βοηθήσει να βρει δικηγόρο, ενώ η γυναίκα βρισκόταν ακόμη τραυματισμένη στο πάτωμα. Το ασθενοφόρο κλήθηκε στις 23:08, σχεδόν τέσσερις ώρες μετά τη θανατηφόρα επίθεση.

Ο καυγάς για το αφροδίσιο νόσημα

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Τζόσουα Μίχαλς, γόνος πλούσιας οικογένειας, με πατέρα υψηλόβαθμο στέλεχος σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος παγκοσμίως, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 31χρονη όταν εκείνη τον κατηγόρησε ότι της είχε μεταδώσει αφροδίσιο νόσημα. Η Γουάνγκ είχε ανακαλύψει εξάνθημα στο σώμα της και απαιτούσε από τον Μίχαλς να υποβληθεί σε νέο ιατρικό τεστ, καθώς το πρώτο είχε βγει αρνητικό.

Wealthy nepo baby called dad to ask for lawyer as his girlfriend lay dying after he stabbed and strangled her: court https://t.co/EiCEq4qVMJ pic.twitter.com/dSk5pDhBJp — New York Post (@nypost) December 8, 2025

Την ημέρα πριν από τον θάνατό της, του έστειλε μήνυμα στο οποίο ανέφερε: «Σε μισώ που δεν έκανες το τεστ, σε μισώ που με πίεσες να πάρω το χάπι, σε μισώ που κατέστρεψες τη ζωή μου», όπως αναφέρθηκε ενώπιον του δικαστηρίου.

«Είχε τα πάντα» – Σοκ από φίλους και γνωστούς

Φίλοι του 26χρονου δήλωσαν σοκαρισμένοι από την πράξη του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που μεγάλωσε σε προνομιούχο περιβάλλον και δεν είχε δείξει ποτέ βίαιη συμπεριφορά. Όπως ανέφεραν, έδειχνε ήρεμος και κοινωνικός και δεν άφηνε περιθώρια να προβλεφθεί μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Μίχαλς μεγάλωσε σε πολυτελή κατοικία στο Μπλούμινγκντεϊλ του Ιλινόις στις ΗΠΑ και το 2023 μετακόμισε στο Λονδίνο για μεταπτυχιακές σπουδές στη σκηνοθεσία και την παραγωγή βίντεο στο Goldsmiths, University of London, όπου και γνώρισε τη Γουάνγκ, η οποία σπούδαζε για να γίνει δασκάλα.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκαν οι γονείς του, οι οποίοι είχαν προσλάβει γνωστό ποινικολόγο για την υπεράσπισή του. Παρά την υπερασπιστική του γραμμή, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τη δολοφονία της 31χρονης.

