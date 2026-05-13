Συναγερμός στις Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί στο κτίριο της Γερουσίας – Ένταλμα σύλληψης του «αρχιτέκτονα» του πολέμου των ναρκωτικών

Πυροβολισμοί ακούστηκαν από το εσωτερικό του κτιρίου της Γερουσίας των Φιλιππίνων, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters, καθώς στρατιωτικοί της χώρας αναπτύχθηκαν σήμερα εκεί στο πλαίσιο απόπειρας των αρχών για τη σύλληψη του Ρόναλντ ντελα Ρόσα, νυν γερουσιαστή και «αρχιτέκτονα» του πολέμου των ναρκωτικών του πρώην προέδρου Ντουτέρτε, με τον γερουσιαστή να καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Μάρτυρες του Reuters είδαν περίπου επτά στρατιωτικούς με στολές παραλλαγής μέσα στο κτίριο της Γερουσίας, ορισμένοι να φέρουν τουφέκια εφόδου, και τουλάχιστον τέσσερις ακόμη να φτάνουν αργότερα.

«Δεχόμαστε επίθεση», δήλωσε ο πρόεδρος της Γερουσίας Άλαν Πίτερ Καγιετάνο, σύμμαχος του ντελα Ρόσα, σε βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά στη σελίδα του στο Facebook, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ρόμπιν Παντίγια, ένας άλλος γερουσιαστής και σύμμαχος του ντελα Ρόσα, εθεάθη αργότερα να ανεβαίνει τις σκάλες ζητώντας από δημοσιογράφους να φύγουν από το κτίριο της Γερουσίας.

PUTUKAN SA SENADO



DEVELOPING STORY: Gunfire erupted at the Senate late Wednesday evening following a lockdown. Armed units have since been deployed throughout the premises.



This comes after a Facebook Live broadcast by Senator Bato dela Rosa, in which he announced his imminent… pic.twitter.com/Pe93AOeaXP — The Philippine Star (@PhilippineStar) May 13, 2026

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα από τους πυροβολισμούς, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο γραμματέας της Γερουσίας Μαρκ Λάντρο Μεντόζα. Η κατάσταση εξακολουθεί να αξιολογείται μετά την απόπειρα εισόδου απροσδιόριστου αριθμού δυνάμεων επιβολής του νόμου στο κτίριο, είπε.

Ο Ρόναλντ ντελα Ρόσα, εν ενεργεία γερουσιαστής και πρώην αρχηγός της αστυνομίας, έχει κρυφτεί στο γραφείο του στη Γερουσία εδώ και τρεις ημέρες για να αποφύγει τη σύλληψη, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να εκτελέσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ τον περασμένο Νοέμβριο.

«Σας απευθύνω έκκληση, ελπίζω να μπορείτε να με βοηθήσετε. Μην επιτρέψετε να οδηγηθεί άλλος Φιλιππινέζος στη Χάγη», δήλωσε ο ίδιος σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook από το γραφείο του στη Γερουσία. Είχε προηγουμένως καλέσει τον στρατό να εμποδίσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να τον συλλάβει και να τον εκδώσει στην Χάγη όπου βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ζήτησε από τον πρόεδρο Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ να μην τον παραδώσει στο ΔΠΔ.

Σήμερα, μπροστά από τη Γερουσία, περίπου 500 αστυνομικοί αντιμετώπισαν περίπου 250 διαδηλωτές που απαιτούσαν τη σύλληψη και την μεταφορά στο ΔΠΔ του Ρόσα.

Το ένταλμα, με ημερομηνία Νοεμβρίου που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, ζητά τη σύλληψη του πρώην αρχηγού της αστυνομίας με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, τα ίδια εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο 81χρονος Ντουτέρτε που αναμένει τη δίκη στη Χάγη μετά τη σύλληψή του πέρυσι.

Ο Ντέλα Ρόσα, 64 ετών, ήταν ο ανώτερος αξιωματικός του Ντουτέρτε, υπεύθυνος για τη σφοδρή καταστολή κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες φερόμενοι ως έμποροι ναρκωτικών, με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κατηγορούν την αστυνομία για συστηματικές δολοφονίες και συγκαλύψεις. Η αστυνομία απορρίπτει τις κατηγορίες και λέει ότι οι περισσότεροι από τις 6.000 που σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών ήταν όλοι ένοπλοι και είχαν αντισταθεί στη σύλληψη.

Ακτιβιστές λένε ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστός.

Πιο γνωστός με το ψευδώνυμο «Μπάτο», ο ντελα Ρόσα έχει χαρακτηριστεί από το ΔΠΔ ως συναυτουργός στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών του πρώην προέδρου Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

Ο ντελα Ρόσα, ο οποίος εμφανίστηκε στη Γερουσία τη Δευτέρα για πρώτη φορά από τότε που εξαφανίστηκε από δημόσια εκδήλωση τον Νοέμβριο, απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ να μην τον παραδώσει στο ΔΠΔ.

Ο ντελα Ρόσα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του σε παράνομες δολοφονίες και επιμένει ότι οποιαδήποτε μεταφορά του στο ΔΠΔ θα είναι παράνομη, καθώς η χώρα δεν είναι πλέον συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης.

Ο Ντουτέρτε απέσυρε μονομερώς τις Φιλιππίνες από το ΔΠΔ το 2018, όταν εισαγγελέας του Δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για την εκστρατεία του κατά των ναρκωτικών.

Το ΔΠΔ αναφέρει ότι τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν ενώ μια χώρα ήταν μέλος εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του.

Η νυν ηγεσία της Γερουσίας δήλωσε ότι θα εγκρίνει τη σύλληψη του Ρόσα μόνο αν αυτή διαταχθεί από δικαστήριο των Φιλιππίνων.

