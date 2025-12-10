Χαμάς: Πρόταση για εκεχειρία έως 10 ετών με βασικό όρο την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα

Τη διάθεσή της να συμφωνήσει σε μια μακροχρόνια εκεχειρία με το Ισραήλ, διάρκειας έως και δέκα ετών, δηλώνει η Χαμάς, σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο που έχει γνώση των συνομιλιών και τον οποίο επικαλείται το Middle East Eye.

Ωστόσο, βασικός όρος για να προχωρήσει η συμφωνία παραμένει η πλήρης αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόταση για «hudna» έως δέκα ετών

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πηγή, η Χαμάς εμφανίζεται έτοιμη να σταματήσει πλήρως κάθε επιθετική ενέργεια εναντίον του Ισραήλ από τη Γάζα για μια περίοδο επτά έως δέκα ετών. Η πρόταση κατατέθηκε στους μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο την προηγούμενη εβδομάδα.

Η προτεινόμενη εκεχειρία περιγράφεται με τον όρο «hudna», που στην ισλαμική παράδοση σημαίνει μακροχρόνια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Εγγυήσεις» και κατάθεση όπλων υπό επίβλεψη

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι η Χαμάς προτίθεται να δώσει συγκεκριμένες εγγυήσεις πως δεν θα ανοίξει πυρ από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της πρότασης, η οργάνωση δηλώνει διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα της, υπό την επίβλεψη των μεσολαβητριών χωρών.

«Η πρόταση είναι σαφής. Η Χαμάς προσφέρει εγγυήσεις ότι δεν θα ανοίξει πυρ από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ και θα το κάνει αυτό, καταθέτοντας τα όπλα» ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια ανοικοδόμησης της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές τα τελευταία χρόνια λόγω της σύγκρουσης. Οι μεσολαβητές – Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία – καλούνται να λειτουργήσουν ως εγγυητές της εφαρμογής των δεσμεύσεων.

Ωστόσο, η πρόταση αφορά αποκλειστικά τη Λωρίδα της Γάζας και δεν περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη.

Όροι που δύσκολα γίνονται αποδεκτοί

Παρότι η Χαμάς εμφανίζεται πιο διαλλακτική, θέτει όρους τους οποίους το Ισραήλ έχει απορρίψει επανειλημμένα στο παρελθόν, κυρίως την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν η Χαμάς έχει αρνηθεί να παραδώσει τα όπλα της, εκτός αν αυτό γινόταν στο πλαίσιο ενός πλήρως κυρίαρχου και δημοκρατικά εκλεγμένου παλαιστινιακού κράτους.

«Η στρατηγική μας είναι να σώσουμε τον λαό μας»

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες, η Χαμάς δηλώνει πως στόχος της είναι η προστασία του παλαιστινιακού λαού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η πίεση προς το Ισραήλ δεν αναμένεται να αποδώσει μόνο με διεθνείς εκκλήσεις, αλλά μέσω της διαμόρφωσης νέων πολιτικών και διπλωματικών συνθηκών.

Τόνισε, επίσης, ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στη Γάζα, καθώς – σύμφωνα με την ίδια πηγή – η ευρύτερη ανησυχία αφορά τη στρατηγική κυριαρχίας στην περιοχή.

Με την εκεχειρία να παραμένει ασταθής, το βασικό ερώτημα παραμένει κατά πόσο οι μεσολαβητές θα καταφέρουν να ασκήσουν πίεση στο Τελ Αβίβ, ώστε να εξετάσει σοβαρά τους όρους που θέτει η Χαμάς. Προς το παρόν, το ενδεχόμενο πλήρους συμφωνίας παραμένει αβέβαιο.

