10.12.2025 10:22

Ουκρανία: Γιατί ο Ζελένσκι υπαναχώρησε στην απαίτηση Τραμπ για εκλογές – Το σύνταγμα και οι «εγγυήσεις»

10.12.2025 10:22
zelensky_sad_new

Σε μια ανατροπή που δεν φαινόταν στον ορίζοντα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε χθες ότι – αν έχει την κατάλληλη στήριξη από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη – είναι έτοιμος να προκηρύξει προεδρικές εκλογές στην εμπόλεμη χώρα.

Η στροφή του Ζελένσκι – μέχρι χθες δεν συζητούσε καν να στηθούν κάλπες όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία – ήλθε ως αποτέλεσμα της διπλής πίεσης που του ασκεί ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από τη μία αμφισβήτησε τη νομιμοποίηση του Ουκρανού προέδρου και από την άλλη – σύμφωνα με πληροφορίες – έδωσε περιθώριο λίγων ημερών στο Κίεβο να δεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο που έχει εκπονήσει η Ουάσινγκτον.

Πιέσεις για… κάλπες

Η θητεία του Ζελένσκι έχει λήξει τον Μάιο του 2024, ωστόσο, λόγω πολέμου, έχει κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος, ο οποίος απαγορεύει εκλογές. Ως εκ τούτου, ο Ζελένσκι θα πρέπει να βρει μια νομική φόρμουλα προκειμένου να υλοποιήσει τη δέσμευσή του να στήσει κάλπες μέσα σε «60 ως 90 μέρες». Εξ ου και το αίτημά του για εγγυήσεις από τους συμμάχους του, προσπαθώντας – εκτός από τη νομική ντρίπλα – να διασφαλίσει και ευρύτερη νομιμοποίηση.

Σημειώνεται, πάντως, ότι ο Τραμπ δεν είναι ο μόνος που πιέζει τον Ζελένσκι για εκλογές: και η αντιπολίτευση στην Ουκρανία τον κατηγορεί ότι έχει περάσει σε αυταρχικές λογικές και ότι με δικαιολογία τον πόλεμο συγκεντρώνει εξουσίες που δεν ανταποκρίνονται στις συνταγματικές επιταγές. Αλλά και δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δημοφιλία του Ζελένσκι έχει πέσει χαμηλά, επιτείνοντας την εντύπωση της απονομιμοποίησης του Ουκρανού προέδρου.

Τα «όπλα» του Ζελένσκι

«Όπλο» του Ζελένσκι στις πιέσεις είναι το γεγονός ότι σχεδόν έξι στους δέκα Ουκρανούς δηλώνουν ότι οι εκλογές θα αποδιοργανώσουν τη χώρα και ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε νέες ήττες στο μέτωπο. Άλλωστε, η Ρωσία συνεχίζεί να προελαύνει επί ουκρανικού εδάφους, με τις δυνάμεις του Κιέβου να υπερασπίζονται με νύχια και με δόντια κάθε σπιθαμή γης: ο πόλεμος παραμένει το δεύτερο μεγάλο «όπλο» για τον Ουκρανό πρόεδρο προκειμένου να καθυστερήσει κι άλλο τις εκλογές.

Ειδικά ο πόλεμος μπορεί να μετατρέψει τις εκλογές σε… λογιστικό εφιάλτη, από ρωσικές επιθέσεις σε εκλογικά κέντρα μέχρι πλήρη αποσταθεροποίηση της χώρας, οπότε υπάρχει το ερώτημα αν ο Ζελένσκι όντως εννοεί την δήλωσή του για εκλογές υπό δυτικές εγγυήσεις ή αν αυτή αποτελεί έναν ελιγμό για να κερδίσει χρόνο. Πάντως, οι Ευρωπαίοι διαφωνούν με τον Τραμπ και ζητούν οι εκλογές στην Ουκρανία να γίνουν εν ευθέτω χρόνω και, πάντως, όχι μέσα στη σύρραξη.

Τα ερωτήματα

Από την άλλη, βέβαια, τόσο το Κίεβο όσο και οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν ότι οι πιέσεις των ΗΠΑ δεν μπορούν να αγνοηθούν – ειδικά όταν συνοδεύονται με απειλές για αποχώρηση της Ουάσινγκτον από την Ουκρανία, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Οι πάντες γνωρίζουν ότι χωρίς τις ΗΠΑ ο πόλεμος θα χαθεί οριστικά και η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους που έχει θέσει από την ώρα που άρχισε την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Οπότε το ερώτημα είναι υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιες εγγυήσεις μπορεί ο Ζελένσκι να δεχθεί να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία, αλλά και αν ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να δεσμευτεί έναντι του Ουκρανού ομολόγου του, με τον οποίο οι σχέσεις κάθε άλλο παρά αρμονικές είναι. Υπάρχουν άλλωστε και κάποιες κακές γλώσσες που λένε ότι μια αλλαγή φρουράς στο προεδρικό μέγαρο στο Κίεβο ίσως διευκόλυνε την αποδοχή της ειρηνευτικής πρότασης της Ουάσινγκτον.

