Μαρόκο: Τουλάχιστον 19 νεκροί από την κατάρρευση δύο κτιρίων (video)

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση δύο κτιρίων νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Φεζ του Μαρόκου, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

#BREAKING At least 19 people were killed and 16 injured by the collapse of two buildings in Fes, Moroccopic.twitter.com/rUs90sTf9f — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) December 10, 2025

Τον Σεπτέμβριο, οι επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης στο Μαρόκο προκάλεσαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την φτώχεια και τις δημόσιες υπηρεσίες.

