Μαρόκο: Τουλάχιστον 19 νεκροί από την κατάρρευση δύο κτιρίων (video)

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση δύο κτιρίων νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Φεζ του Μαρόκου, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.
Τον Σεπτέμβριο, οι επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης στο Μαρόκο προκάλεσαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την φτώχεια και τις δημόσιες υπηρεσίες.
