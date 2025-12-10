search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 11:23

Μαρόκο: Τουλάχιστον 19 νεκροί από την κατάρρευση δύο κτιρίων (video)

10.12.2025 11:23
maroccoambulance
file shutterstock

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση δύο κτιρίων νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Φεζ του Μαρόκου, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Τον Σεπτέμβριο, οι επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης στο Μαρόκο προκάλεσαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την φτώχεια και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης:

Jubilant Sykes: Σοκ από την άγρια δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή της όπερας – Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, συνελήφθη ο γιος του (videos)

Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης μετά από 36 χρόνια στη φυλακή – Το άγριο έγκλημα και τα τελευταία του λόγια

Ουκρανία: Γιατί ο Ζελένσκι υπαναχώρησε στην απαίτηση Τραμπ για εκλογές – Το σύνταγμα και οι «εγγυήσεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Οι αγρότες με τα τρακτέρ και οι ψαράδες με τα καΐκια – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

limani_elefsina_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας

bullying_shutterstockfile
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε 12χρονο για να μην τον χτυπήσει, του πήρε… 8.200 ευρώ!

doro xristougennon
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά η πληρωμή του, ποια είναι η τελευταία ημέρα καταβολής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:40
bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Οι αγρότες με τα τρακτέρ και οι ψαράδες με τα καΐκια – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

limani_elefsina_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας

1 / 3