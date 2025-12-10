Αντι-woke υστερίας συνέχεια στις ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο κατάργησε και… γραμματοσειρές

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, διέταξε την Τρίτη τους διπλωμάτες να επιστρέψουν στη χρήση της γραμματοσειράς Times New Roman στις επίσημες επικοινωνίες, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του προκατόχου του, Αντονι Μπλίνκεν, να υιοθετήσει τη γραμματοσειρά Calibri στην προσπάθεια για ποικιλομορφία ως «σπατάλη».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπό τον Μπλίνκεν στις αρχές Ιανουαρίου 2023 είχε καθιερώσει τη γραμματοσειρά Calibri, μια μοντέρνα γραμματοσειρά χωρίς πατούρα, λέγοντας ότι αυτή ήταν μια πιο προσβάσιμη γραμματοσειρά για άτομα με αναπηρίες, επειδή δεν είχε τα διακοσμητικά γωνιακά χαρακτηριστικά και ήταν η προεπιλεγμένη στα προϊόντα της Microsoft.

Ένα τηλεγράφημα με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου που στάλθηκε σε όλες τις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ ανέφερε ότι η γραμματοσειρά διαμορφώνει τον επαγγελματισμό ενός επίσημου εγγράφου και ότι η Calibri είναι ανεπίσημη σε σύγκριση με τις γραμματοσειρές με πατούρα. «Για να αποκατασταθεί η ευπρέπεια και ο επαγγελματισμός στα γραπτά προϊόντα του Υπουργείου και να καταργηθεί ένα ακόμη σπάταλο πρόγραμμα DEIA, το Υπουργείο επιστρέφει στη γραμματοσειρά Times New Roman ως τυπογραφική γραμματοσειρά», ανέφερε το τηλεγράφημα, όπως αποκάλυψε το Reuters.

«Αυτό το πρότυπο μορφοποίησης ευθυγραμμίζεται με την οδηγία του Προέδρου One Voice for America’s Foreign Relations, υπογραμμίζοντας την ευθύνη του Υπουργείου να παρουσιάζει μια ενιαία, επαγγελματική φωνή σε όλες τις επικοινωνίες», υπογραμμιζόταν. Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι οι γραμματοσειρές sans-serif, όπως η Calibri, είναι πιο ευανάγνωστες για άτομα με ορισμένες οπτικές αναπηρίες.

Ο Τραμπ έδρασε γρήγορα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο για να καταργήσει τα ομοσπονδιακά προγράμματα DEI και να αποθαρρύνει την εφαρμογή τους στον ιδιωτικό τομέα και στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων με την απόλυση των υπευθύνων για θέματα πολυμορφίας σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες και την κατάργηση της χρηματοδότησης για ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων.

Οι πολιτικές DEI έγιναν πιο διαδεδομένες μετά τις πανεθνικές διαμαρτυρίες το 2020 ενάντια στις δολοφονίες άοπλων μαύρων ατόμων από την αστυνομία, προκαλώντας αντίδραση από τους συντηρητικούς. Ο Τραμπ και άλλοι επικριτές των πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα υποστηρίζουν ότι αυτές αποτελούν διακρίσεις έναντι των λευκών και των ανδρών και έχουν υπονομεύσει τη λήψη αποφάσεων με βάση την αξία.

