Ζελένσκι: «Σήμερα οι συνομιλίες με τους Αμερικανούς για το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων» – Τι είπε για την Κίνα και τη Ρωσία

Συνομιλίες για το προσχέδιο ειρηνικής συμφωνίας για την επίλυση του πολέμου με τη Ρωσία θα πραγματοποιήσουν εντός της ημέρας Ουκρανία και ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με ανάρτησή του στο X, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε: «Ολοκληρώνουμε την επεξεργασία των 20 σημείων ενός θεμελιώδους εγγράφου που θα μπορούσε να καθορίσει τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου, και αναμένουμε να παραδώσουμε αυτό το έγγραφο στις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον, μετά τη συνεργασία μας με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ και τους εταίρους στην Ευρώπη».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών θα συζητηθούν η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και τα σχέδια για την οικονομική της ανάπτυξη.



«Δουλεύουμε πολύ παραγωγικά για να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια και να αποτρέψουμε την επανάληψη της ρωσικής επιθετικότητας», τόνισε.

We continue to communicate with all our partners on a daily basis, virtually 24/7, to identify doable and realistic steps to bring the war to an end. Everything must be reliable and dignified for Ukraine.



Today’s schedule includes a conversation with the U.S. side regarding a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025





Ο Λευκός Οίκος ασκεί σημαντική πίεση στο Κίεβο να αποδεχτεί οδυνηρές παραχωρήσεις στο Κρεμλίνο, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης εδαφών σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας.



Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι έχει διορία μέχρι τα Χριστούγεννα για να αποδεχτεί την ειρηνευτική συμφωνία. Το τελεσίγραφο δόθηκε από τους απεσταλμένους της Ουάσιγκτον για την ειρήνη, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ζελένσκι μετά τη συνάντησή τους με τον Πούτιν στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα.

Ζελένσκι: Η Ρωσία παραδίδει μέρος της κυριαρχίας της στην Κίνα

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι, επικαλούμενος έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας, ανέφερε ότι η Μόσχα παραδίδει μέρος της κυριαρχίας της στο Πεκίνο για να την ενισχύσει στρατιωτικά,

Τη έκθεση του παρέδωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της υπηρεσίας Όλεγκ Ιβαστσένκο.

«Σημειώνουμε την ενίσχυση της de facto διάβρωσης της κυριαρχίας ενός μέρους της ρωσικής επικράτειας υπέρ της Κίνας. Πρόκειται κυρίως για τη χρήση πλούσιων σε πόρους εδαφών και την πώληση σπάνιων γαιών στην Κίνα» τονίζει ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στο Telegram.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ουκρανού πρόεδρου

«Έκθεση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας, Όλεγκ Ιβαστσένκο. Πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της εξωτερικής πολιτικής γύρω από την Ουκρανία και την οικονομική κατάσταση στη Ρωσία – την εξάρτηση των εταιρειών της και του κρατικού συστήματος από τις κινεζικές επενδύσεις, τεχνολογίες και πολιτικές προτεραιότητες.

Σημειώνουμε την ενίσχυση της de facto διάβρωσης της κυριαρχίας ενός μέρους της ρωσικής επικράτειας υπέρ της Κίνας. Πρόκειται κυρίως για τη χρήση πλούσιων σε πόρους εδαφών και την πώληση σπάνιων γαιών στην Κίνα. Σημειώνουμε επίσης ότι η Κίνα λαμβάνει μέτρα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τη Ρωσία, ιδίως στον τομέα της στρατιωτικής βιομηχανίας. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των εταίρων έχουν παρόμοιες πληροφορίες.

(Ο Ιβαστσένκο) έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών να παρακολουθεί πιο αντικειμενικά τη συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τα συμφέροντα των εταίρων μας στην Ευρώπη και την Αμερική. Η παγκόσμια ασφάλεια δεν πρέπει να χάσει έδαφος λόγω του γεγονότος ότι η όρεξη της Ρωσίας για επιθετικότητα δεν μειώνεται.

Ο Όλεγκ Ιβαστσένκο ανέφερε επίσης τις πολιτικές εκστρατείες που ξεκίνησε η Ρωσία, ιδίως για την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας. Θα αντιδράσουμε και θα μπλοκάρουμε τις δραστηριότητες όλων των οντοτήτων που βοηθούν τον εχθρό. Συζητήσαμε ξεχωριστά τη δραστηριότητα των υπηρεσιών πληροφοριών εξωτερικού της Ουκρανίας όσον αφορά την επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία και την ανταλλαγή κρατουμένων. Ευχαριστούμε όλους όσοι βοηθούν!».

