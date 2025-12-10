Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά εάν αναπτυχθούν ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, η ρωσική πλευρά θα απαντήσει – δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, αναφέρει το TASS.

Σε κυβερνητική συνεδρίαση στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, ο Λαβρόφ δήλωσε: «Όπως τόνισε ο Πρόεδρος [της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν], δεν πρόκειται να κάνουμε πόλεμο με την Ευρώπη. Δεν έχουμε τέτοιες σκέψεις. Αλλά θα απαντήσουμε σε τυχόν εχθρικά βήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατιωτικών αποσπασμάτων στην Ουκρανία και της απαλλοτρίωσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων».

«Είμαστε ήδη έτοιμοι για μια τέτοια απάντηση», πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Ταυτόχρονα, σε σχόλια που ενδεχομένως να θορυβήσουν περαιτέρω το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την «κατανόηση» των λόγων της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία — και συμφώνησε με την ανάγκη του Κρεμλίνου να εξαλείψει τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης.

Ο Λαβρόφ, μιλώντας κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, δήλωσε ότι ο Τραμπ «είναι ο μόνος μεταξύ όλων των Δυτικών ηγετών που, αμέσως μετά την είσοδό του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, άρχισε να δείχνει κατανόηση των λόγων που έκαναν τον πόλεμο στην Ουκρανία αναπόφευκτο».

«Οι λόγοι που κρύβονται πίσω από τις εχθρικές ενέργειες κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τους οποίους η Δύση και ο προκάτοχος του Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, και οι Ευρωπαίοι μπράβοι του καλλιεργούσαν εδώ και πολλά χρόνια», συνέχισε.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι «η κορύφωση ολόκληρης αυτής της ιστορίας πλησιάζει».

«Και το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ, αφού ανέλυσε την κατάσταση, συμφώνησε ότι οι βασικές αιτίες που εντόπισε η Ρωσία πρέπει πραγματικά να εξαλειφθούν – δηλαδή, το απαράδεκτο της εμπλοκής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η ανάγκη απελευθέρωσης από την εξουσία του ουκρανικού καθεστώτος εκείνων των ανθρώπων των οποίων τα δικαιώματα καταπατήθηκαν από τους πραξικοπηματίες που ήρθαν στην εξουσία με το πραξικόπημα του 2014 – αυτό συζητείται τώρα ενεργά», είπε.

Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και, σε πρόσφατο έγγραφο στρατηγικής εθνικής ασφάλειας, δήλωσαν ότι δεν υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη επέκταση της συμμαχίας.

Ο Τραμπ προέτρεψε επίσης τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διεξαγάγει νέες εκλογές. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να το πράξει εάν οι ΗΠΑ και άλλοι δυτικοί σύμμαχοι μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

