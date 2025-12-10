search
10.12.2025 17:26

Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

10.12.2025 17:26
earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Σεισμός 6,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Χοκάιντο βόρεια της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Το εστιακό βάθος είναι 57 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές ή το ενδεχόμενο τσουνάμι έως στιγμής.

