Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Σεισμός 6,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Χοκάιντο βόρεια της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.
Το εστιακό βάθος είναι 57 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές ή το ενδεχόμενο τσουνάμι έως στιγμής.
