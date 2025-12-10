search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 20:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 18:00

Τηλεφωνική επικοινωνία Ευρωπαίων ηγετών με τον Τραμπ για την Ουκρανία

10.12.2025 18:00
makron- starmer – zelenski- merts- new

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για το θέμα της Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί κάποια πρόοδος.

Το τηλεφώνημα κράτησε 40 λεπτά. Στη συνομιλία συμμετείχαν επίσης ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Σύμφωνα με το Ελιζέ οι ηγέτες συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό και την διαμεσολαβητική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη μίας διαρκούς και σταθερής ειρήνης στην Ουκρανία, ώστε να τεθεί ένα τέλος στην αιματοχυσία.

Σύμφωνα με το Ελιζέ συμφωνήθηκε οι προσπάθειες να ενταθούν και να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Συμφωνήθηκε επίσης πως πρόκειται για μία κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, για το λαό της και για την κοινή ευρώ-ατλαντική ασφάλεια.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να του εκφράσουν τη στήριξή τους σε μια περίοδο που του ασκείται πίεση από την Ουάσινγκτον ώστε να κάνει παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Οι Μακρόν και Στάρμερ θα προεδρεύσουν αύριο Πέμπτη μιας νέας συνόδου της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» όπου μετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία και προτίθενται να της παράσχουν «εγγυήσεις ασφαλείας» στο πλαίσιο μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Η Space X μπαίνει στην αγορά κινητή τηλεφωνίας: Έρχεται η Starlink Mobile

Το AfD απαντά στον Τραμπ περί «πολιτισμικής διαγραφής» με κάλεσμα για εθνικιστική αναβίωση στην Ευρώπη

Κάθε χρόνο και χειρότερα: Το 0,001% ελέγχει το 6% του παγκόσμιου πλούτου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
natalia-dragoumi
LIFESTYLE

Ναταλία Δραγούμη: Στα social media δέχομαι πάρα πολλά σεξουαλικά πεσίματα με άσχημο τρόπο, είναι κακοποίηση

agrotes-238723
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες «σπάνε» τις απειλές στα μπλόκα – Σφίγγει ο κλοιός από στεριά και θάλασσα – Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

karkinos
ΥΓΕΙΑ

Σε 7 κλινικές στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα του δότη με το «γονίδιο του καρκίνου»

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συμμορία πωλούσε προϊόντα «μαϊμού» μέσω διαδικτύου – Συνελήφθησαν τρία αδέλφια (Video)

eurovision new
MEDIA

Η Ισλανδία μποϊκοτάρει την Eurovision 2026 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 19:59
natalia-dragoumi
LIFESTYLE

Ναταλία Δραγούμη: Στα social media δέχομαι πάρα πολλά σεξουαλικά πεσίματα με άσχημο τρόπο, είναι κακοποίηση

agrotes-238723
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες «σπάνε» τις απειλές στα μπλόκα – Σφίγγει ο κλοιός από στεριά και θάλασσα – Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

karkinos
ΥΓΕΙΑ

Σε 7 κλινικές στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα του δότη με το «γονίδιο του καρκίνου»

1 / 3