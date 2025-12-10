search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 18:02
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

10.12.2025 17:47

Η Space X μπαίνει στην αγορά κινητή τηλεφωνίας: Έρχεται η Starlink Mobile

10.12.2025 17:47
elon-musk

Στην αγορά κινητής τηλεφωνίας φαίνεται ότι ετοιμάζεται να μπει η SpaceX του Έλον Μασκ.

Η SpaceX υπέβαλε αίτηση για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος Starlink Mobile στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ στις 16 Οκτωβρίου.

Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι η εταιρεία του Έλον Μασκ ενδέχεται να σκοπεύει να ιδρύσει εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιώντας το ταχέως αναπτυσσόμενο δορυφορικό της δίκτυο.

