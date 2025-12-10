Η Space X μπαίνει στην αγορά κινητή τηλεφωνίας: Έρχεται η Starlink Mobile

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην αγορά κινητής τηλεφωνίας φαίνεται ότι ετοιμάζεται να μπει η SpaceX του Έλον Μασκ.
Η SpaceX υπέβαλε αίτηση για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος Starlink Mobile στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ στις 16 Οκτωβρίου.
Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι η εταιρεία του Έλον Μασκ ενδέχεται να σκοπεύει να ιδρύσει εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιώντας το ταχέως αναπτυσσόμενο δορυφορικό της δίκτυο.
