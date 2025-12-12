Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αλληλοκατηγορίες Μιλένας – Λαζαρίδη για τις συλλήψεις στην Κρήτη

Αλληλοκατηγορίες για συμμετοχή γαλάζιων και πράσινων στελεχών στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI αντάλλαξαν Μακάριος Λαζαρίδης και Μιλένα Αποστολάκη.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε πως στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη «συνελήφθη και ο Χιλετζάκης, που είναι στέλεχος της ΝΔ».

Απαντώντας ο Μακάριος Λαζαρίδης θέλησε να ανταποδώσει τα πυρά λέγοντας πως μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και ο είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», ανέφερε και σχολίασε πως οι συλλήψεις στις οποίες αναφέρθηκε και η Μιλένα Αποστολάκη δείχνουν ότι «το κράτος λειτουργεί».

Μ. Αποστολάκη: Διαγραφές από ΠΑΣΟΚ όταν υπάρχει υπόνοια

Η Μιλένα Αποστολάκη απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη κατέστησε σαφές πως για το ΠΑΣΟΚ όταν υπάρχει υπόνοια εμπλοκής στελέχους του, αμέσως διαγράφεται.

«Είναι άλλο η κομματική ένταξη, δεν γνωρίζω αυτό στο οποίο αναφέρθηκε. Όπως έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εφόσον υπάρξει παραμικρή υπόνοια ότι εμπλέκεται στέλεχος ΠΑΣΟΚ, σε χρόνο ελάχιστο διαγράφεται», υπογράμμισε.

Κόντρα για την επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα

Μακάριος Λαζαρίδης και Μιλένα Αποστολάκη ήρθαν σε σύγκρουση και για τα όσα διημείφθησαν στη χθεσινή θυελλώδη εξέταση του «φραπέ» που έγινε «τζιτζής».

Η υπενθύμιση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ ότι κι ο κ. Λαζαρίδης είχε πει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι η ίδια δεν έχει παιδιά, πυροδότησε αντιδράσεις και καυστικά σχόλια.

«Αισθάνθηκε την ανάγκη να την προστατεύσει, επειδή την επέπληξε χθες. Λυπάμαι», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ με τη Μιλένα Αποστολάκη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους: «Με επέπληττε η μητέρα μου όταν ήμουν ανήλικη. Τώρα δεν με επιπλήττει κανείς και πολύ περισσότερο άνθρωποι με απρεπή συμπεριφορά», αντέτεινε.

