Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: 15 συλλήψεις για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (12/12) επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 15 συλλήψεις.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές η επιχείρηση αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με τη συμμετοχή 42 ατόμων, 14 εκ των οποίων θεωρούνται βασικά μέλη και συνελήφθησαν για επιδοτήσεις που λάμβαναν με ψευδείς δηλώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τις ίδιες πηγές στην εγκληματική οργάνωση μετέχουν λογιστές, δικηγόροι και κάποιοι αγρότες.

Ως αρχηγικό μέλος φέρεται, μάλιστα, να είναι πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού που είναι και συνδικαλιστής.

Το διάστημα που ερευνάται, εξηγούν οι ίδιες πηγές, αφορά τα έτη από το 2019 μέχρι το 2025 και το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων αγγίζει τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Οι αρχές αναμένεται να δώσουν νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

