Μπλόκα αγροτών σε όλη τη χώρα: Απόβαση τρακτέρ σήμερα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης – Σύσκεψη αύριο στη Νίκαια

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, διατηρώντας τα μπλόκα τους και κλιμακώνοντας τις δράσεις τους ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Νίκαια.

Παράλληλα, οι συναντήσεις με την κυβέρνηση συνεχίζονται, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να καταγράφεται συμφωνία σε κρίσιμα ζητήματα.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα -Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τα τρακτέρ σήμερα οι αγρότες

Οι αγρότες της Καβάλας προχώρησαν σε διαμαρτυρίες πετώντας γάλα, άχυρα, σταφύλια και τομάτες στην είσοδο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ οι συνάδελφοί τους στη Θεσπρωτία προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας του διεθνούς λιμανιού της Ηγουμενίτσας.

Στο Μαυροδένδρι Κοζάνης, οι παραγωγοί προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στην κεντρική Εύβοια οι αγρότες έκλεισαν για περίπου μία ώρα το πρωί και μία ώρα το απόγευμα τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας.

Οι δράσεις κλιμακώνονται και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αγρότες σχεδιάζουν σήμερα να προσεγγίσουν το λιμάνι με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα, ενισχύοντας τη συμβολική δυναμική των κινητοποιήσεων.

Oι αγρότες αναμένεται να κινηθούν συντονισμένα και μαζικά προς το λιμάνι μετά τις 10 το πρωί, με στόχο τον αποκλεισμό του.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κατάσταση στον Προμαχώνα, όπου την Πέμπτη, εκατοντάδες νταλίκες και λεωφορεία παρέμεναν ακινητοποιημένα σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων, καθώς οι αγρότες πραγματοποιούν για ένατη συνεχή ημέρα αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού.

Την ίδια ώρα, χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση που έγινε χθες μεταξύ των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Η συνάντηση αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα στις 10:00 το πρωί, σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια συμφωνία. Οι περαιτέρω κινήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων των Χανίων θα αποφασιστούν μετά το πέρας της αυριανής συνάντησης.

