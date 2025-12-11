search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 23:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 21:33

«Είναι εντελώς απόμακρο» – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο για το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο

11.12.2025 21:33
zante

Στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων ( ΔΙΚΕΠΑΖ) βρίσκεται το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον 2χρονο Λίο στη Ζάκυνθο.

«Εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο. Έγιναν οι εξετάσεις για να δούμε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, κάποιο κάταγμα ή νευρολογικής φύσης, που του προκαλεί πόνο και μπορεί η επιθετικότητα του να προέρχεται από αυτό», εξήγησε ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Είναι εντελώς απόμακρο»

Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ δήλωσε προβληματισμένος, επειδή το σκυλί δείχνει απαθές. «Έχουμε περιθάλψει 60.000 αδέσποτα ζώα, καταλαβαίνετε υπάρχει τεράστια συσσώρευση εμπειρίας ή τεχνογνωσίας. Πρώτη φορά βλέπω ένα σκυλί με τέτοια απάθεια, δεν εκδηλώνεται. Αυτό δεν είναι καλό σήμα. Ένα σκυλί εντελώς απόμακρο, δεν δείχνει φόβο, χαρά, επιφυλακτικότητα».

Ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης δεν απέκλεισε το πίτμπουλ να είχε κακοποιηθεί στο παρελθόν, «Είναι ασυνήθιστο, τα ζώα που έρχονται εδώ μπορεί να έχουν άγχος κλπ. Να δείχνουν μια συμπεριφορά, να εξοικειώνονται με τους νοσηλευτές και τους φροντιστές μετά από λίγο. Αυτό είναι τελείως απόμακρο».

30 αιτήματα υιοθεσίας για το πίτμπουλ

Ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης εξήγησε το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί. «Το πόρισμα μας θα διαβιβαστεί στον Δήμο Ζακύνθου, που θεωρείται ιδιοκτήτης του σκύλου, για να πάρουν τις αποφάσεις τους. Σε περίπτωση που αποφασιστεί ευθανασία, θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να αναρτηθεί στο διαδίκτυο για 30 μέρες». 

Η ευθανασία θεωρείται η ύστατη λύση και υπάρχουν ήδη 30 άτομα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να υιοθετήσουν το πίτμπουλ. «Ήδη έχουν φτάσει στο email μου 30 αιτήματα υιοθεσίας προκειμένου να μην θανατωθεί».

Το πρόβλημα με τα παράνομα καταφύγια

Ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η οικογένεια του Λίο διατηρούσε παράνομο καταφύγιο. «Ο νόμος ψηφίστηκε και εφαρμόζεται από το 2021. Έβαζε προθεσμία έξι μηνών για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων καταφυγίων. Από τότε έχει πάρει πέντε διαδοχικές παρατάσεις και ακόμα υπάρχουν αυθαίρετα καταφύγια».

«Ξέρετε πόσα ζώα μπορεί να έχουν πεθάνει φέτος από θερμοπληξία σε αυθαίρετα καταφύγια κάτω από λαμαρίνες, σε απίθανες συνθήκες που αφοδεύουν στον ίδιο χώρο, χωρίς γιατρό, αρχείο καταγραφής. Διαδοχικά δίνονται παρατάσεις με τροπολογία για τη λειτουργία αυτών των καταφυγίων», πρόσθεσε. 

Διαβάστε επίσης

Αγρότες: Ούτε βήμα πίσω- «Είναι αγώνας επιβίωσης»- Πληθαίνουν τα μπλόκα, με το βλέμμα στη συνέλευση της Νίκαιας το Σάββατο

Φοινικούντα: Κόλαφος το κατηγορητήριο για τον ανιψιό – Μετά το διπλό φονικό φέρεται να μετέφερε τον δράστη στα ΚΤΕΛ

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Iσόβια ξανά στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis vouleutes nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Παρασκευή

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup – «Η εκδίκηση της Αθήνας»

finikounta_sillifthentes
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα στοιχεία που αποκάλυψαν τον ρόλο του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του στη διπλή δολοφονία

bloko-paok-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες στο μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών» έστησαν προτζέκτορα και οθόνη σε τρακτέρ για να δουν τον ΠΑΟΚ (Video)

6775319
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 0-0 – Live η αναμέτρηση για το Europa League

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 23:11
mitsotakis vouleutes nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Παρασκευή

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup – «Η εκδίκηση της Αθήνας»

finikounta_sillifthentes
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα στοιχεία που αποκάλυψαν τον ρόλο του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του στη διπλή δολοφονία

1 / 3