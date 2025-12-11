«Είναι εντελώς απόμακρο» – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο για το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο

Στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων ( ΔΙΚΕΠΑΖ) βρίσκεται το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον 2χρονο Λίο στη Ζάκυνθο.

«Εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο. Έγιναν οι εξετάσεις για να δούμε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, κάποιο κάταγμα ή νευρολογικής φύσης, που του προκαλεί πόνο και μπορεί η επιθετικότητα του να προέρχεται από αυτό», εξήγησε ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Είναι εντελώς απόμακρο»

Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ δήλωσε προβληματισμένος, επειδή το σκυλί δείχνει απαθές. «Έχουμε περιθάλψει 60.000 αδέσποτα ζώα, καταλαβαίνετε υπάρχει τεράστια συσσώρευση εμπειρίας ή τεχνογνωσίας. Πρώτη φορά βλέπω ένα σκυλί με τέτοια απάθεια, δεν εκδηλώνεται. Αυτό δεν είναι καλό σήμα. Ένα σκυλί εντελώς απόμακρο, δεν δείχνει φόβο, χαρά, επιφυλακτικότητα».

Ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης δεν απέκλεισε το πίτμπουλ να είχε κακοποιηθεί στο παρελθόν, «Είναι ασυνήθιστο, τα ζώα που έρχονται εδώ μπορεί να έχουν άγχος κλπ. Να δείχνουν μια συμπεριφορά, να εξοικειώνονται με τους νοσηλευτές και τους φροντιστές μετά από λίγο. Αυτό είναι τελείως απόμακρο».

30 αιτήματα υιοθεσίας για το πίτμπουλ

Ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης εξήγησε το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί. «Το πόρισμα μας θα διαβιβαστεί στον Δήμο Ζακύνθου, που θεωρείται ιδιοκτήτης του σκύλου, για να πάρουν τις αποφάσεις τους. Σε περίπτωση που αποφασιστεί ευθανασία, θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να αναρτηθεί στο διαδίκτυο για 30 μέρες».

Η ευθανασία θεωρείται η ύστατη λύση και υπάρχουν ήδη 30 άτομα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να υιοθετήσουν το πίτμπουλ. «Ήδη έχουν φτάσει στο email μου 30 αιτήματα υιοθεσίας προκειμένου να μην θανατωθεί».

Το πρόβλημα με τα παράνομα καταφύγια

Ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η οικογένεια του Λίο διατηρούσε παράνομο καταφύγιο. «Ο νόμος ψηφίστηκε και εφαρμόζεται από το 2021. Έβαζε προθεσμία έξι μηνών για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων καταφυγίων. Από τότε έχει πάρει πέντε διαδοχικές παρατάσεις και ακόμα υπάρχουν αυθαίρετα καταφύγια».

«Ξέρετε πόσα ζώα μπορεί να έχουν πεθάνει φέτος από θερμοπληξία σε αυθαίρετα καταφύγια κάτω από λαμαρίνες, σε απίθανες συνθήκες που αφοδεύουν στον ίδιο χώρο, χωρίς γιατρό, αρχείο καταγραφής. Διαδοχικά δίνονται παρατάσεις με τροπολογία για τη λειτουργία αυτών των καταφυγίων», πρόσθεσε.

