ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 15:54
ΕΛΛΑΔΑ

11.12.2025 14:02

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Iσόβια ξανά στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

11.12.2025 14:02
Ισόβια επέβαλε στο δράστη της γυναικοκτονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου.

Νωρίτερα το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και τον καταδίκασε στην ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Στις 17 Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ο δολοφόνος της Γαρυφαλιάς

Ο Κώστας Θεοφίλου μιλά στο Ποντίκι για τη θανάτωση του κοπαδιού του και γιατί αμφισβητούν τη σπάνια φυλή Ρουμλουκίου

Φοινικούντα: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα ο ανιψιός – Στην Καλαμάτα οι απολογίες των συλληφθέντων

Screenshot-2025-12-09-at-11-53-38-AM
ΚΟΣΜΟΣ

«It’s the most terrible time of the year»: Η AI διαφήμιση των ολλανδικών McDonald’s που προκάλεσε αντιδράσεις και «κόπηκε» (video)

pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβέβαιη η μάχη για την προεδρία του Eurogroup, με τον Κ. Πιερρακάκη να διεκδικεί κρίσιμες συμμαχίες στις Βρυξέλλες

time 2025 ai 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

TIME: Οι Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2025

foinikouda
ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση»: Στην Καλαμάτα η απολογία του ανιψιού και του επιχειρηματία για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

texniti-noimosini-new
ΥΓΕΙΑ

Ένας στους τέσσερις εφήβους ζητάει ψυχολογική υποστήριξη από chatbots με AI- Δίνουν επικίνδυνες οδηγίες στα παιδιά προειδοποιούν οι ειδικοί

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

1 / 3