Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Iσόβια ξανά στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

Ισόβια επέβαλε στο δράστη της γυναικοκτονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου.

Νωρίτερα το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και τον καταδίκασε στην ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Στις 17 Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.

