search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 14:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 11:55

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ο δολοφόνος της Γαρυφαλιάς

11.12.2025 11:55
garifallia-folegandros

Ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση έκρινε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου τον δολοφόνο της Γαρυφαλιάς Ψαρράκου, η οποία δολοφονήθηκε άγρια τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης του γυναικοκτόνου Δημήτρη Βέργου για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τους συνηγόρους υπεράσπισης να ζητούν από το δικαστήριο την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης.

Στις 17 Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.

Διαβάστε επίσης:

Φοινικούντα: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα ο ανιψιός – Στην Καλαμάτα οι απολογίες των συλληφθέντων

Πάτρα: 89χρονη δολοφόνησε δυο κουτάβια – Νεαρός της πέταξε πέτρα για να τη σταματήσει και τον χτύπησε στο κεφάλι!

Νέο εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: 51χρονος οικοδόμος έπεσε από μεγάλο ύψος – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Iσόβια στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

deh-quiet-234
BUSINESS

ΔΕΗ: «Quiet Hour» στο δίκτυο καταστημάτων για πιο συμπεριληπτική εμπειρία των πελατών της

lugano-1
TRAVEL

Η ελβετική πόλη που «αγαπά» τις πληρωμές με Bitcoin

AVIN_website_banner
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

AVIN: Στο πλευρό των πελατών και αυτά τα Χριστούγεννα – Χιλιάδες δώρα στα πρατήρια με «Τυχερή Αντλία»

traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει Αμερικανό υποστράτηγο για να διοικεί τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, σύμφωνα με το Axios

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 14:03
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Iσόβια στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

deh-quiet-234
BUSINESS

ΔΕΗ: «Quiet Hour» στο δίκτυο καταστημάτων για πιο συμπεριληπτική εμπειρία των πελατών της

lugano-1
TRAVEL

Η ελβετική πόλη που «αγαπά» τις πληρωμές με Bitcoin

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση