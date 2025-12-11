Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ο δολοφόνος της Γαρυφαλιάς

Ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση έκρινε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου τον δολοφόνο της Γαρυφαλιάς Ψαρράκου, η οποία δολοφονήθηκε άγρια τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης του γυναικοκτόνου Δημήτρη Βέργου για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τους συνηγόρους υπεράσπισης να ζητούν από το δικαστήριο την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης.

Στις 17 Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.

