Πάτρα: 89χρονη δολοφόνησε δυο κουτάβια – Νεαρός της πέταξε πέτρα για να τη σταματήσει και τον χτύπησε στο κεφάλι!

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου μία 89χρονη συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να θανατώνει δύο κουτάβια μέσα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της.

Σύμφωνα με το tempo24, ένας 25χρονος αντιλήφθηκε το συμβάν προσπάθησε να την αποτρέψει και της πέταξε πέτρα, τραυματίζοντάς την ελαφρά.

Τότε η ηλικιωμένη, κρατώντας μεταλλικό αντικείμενο με το οποίο φέρεται να είχε σκοτώσει τα κουτάβια, τον χτύπησε στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και εντόπισαν τα θανατωμένα ζώα.

Με εντολή του εισαγγελέα, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 89χρονη συνελήφθη και κρατείται.

Η ηλικιωμένη θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για κακουργηματική πράξη βάσει της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έθαψε ζωντανό σκύλο αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία

Ιωάννινα: Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη

Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός και ο φίλος του, αναζητείται και τρίτο άτομο (videos)