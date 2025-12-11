Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έθαψε ζωντανό σκύλο αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία

Στη σύλληψη ενός 90χρονου που έθαψε ζωντανό έναν σκύλο αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί της Τετάρτης σε αγροτική έκταση στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον 90χρονο είδε διερχόμενος πολίτης που περνούσε από το σημείο. Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Θερμαϊκού που διαπίστωσαν ότι ο ηλικίας 17 ετών σκύλος ακόμη εν ζωή.

Το ζώο μεταφέρθηκε στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Το έκανα για να μην υποφέρει» φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν επιπλέον διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.

