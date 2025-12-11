search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 11:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 10:29

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έθαψε ζωντανό σκύλο αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία

11.12.2025 10:29
skilos-new

Στη σύλληψη ενός 90χρονου που έθαψε ζωντανό έναν σκύλο αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί της Τετάρτης σε αγροτική έκταση στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον 90χρονο είδε διερχόμενος πολίτης που περνούσε από το σημείο. Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Θερμαϊκού που διαπίστωσαν ότι ο ηλικίας 17 ετών σκύλος ακόμη εν ζωή.

Το ζώο μεταφέρθηκε στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Το έκανα για να μην υποφέρει» φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν επιπλέον διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα – Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων: Ξεκινά σήμερα – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Γλυφάδα: Νεκρός 38χρονος σε τροχαίο στη Βουλιαγμένης – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
charis-romas-new
LIFESTYLE

Χάρης Ρώμας: «Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον από την “Ιθάκη” του Τσίπρα» (Video)

exetastiki_newnew
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΣΥΡΙΖΑ για το… άφωνο σόου του «Φραπέ»: «Οι στημένες Επιτροπές γελοιοποιούν και εξευτελίζουν το κοινοβούλιο»

G7vNQm7WQAEYUkM (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Οκτώ πρέσβεις, ένας στόχος», η ανάρτησηκαι η φωτογραφία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

finikounta_sillifthentes
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα ο ανιψιός – Στην Καλαμάτα οι απολογίες των συλληφθέντων

PUPPIES_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 89χρονη δολοφόνησε δυο κουτάβια – Νεαρός της πέταξε πέτρα για να τη σταματήσει και τον χτύπησε στο κεφάλι!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 11:54
charis-romas-new
LIFESTYLE

Χάρης Ρώμας: «Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον από την “Ιθάκη” του Τσίπρα» (Video)

exetastiki_newnew
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΣΥΡΙΖΑ για το… άφωνο σόου του «Φραπέ»: «Οι στημένες Επιτροπές γελοιοποιούν και εξευτελίζουν το κοινοβούλιο»

G7vNQm7WQAEYUkM (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Οκτώ πρέσβεις, ένας στόχος», η ανάρτησηκαι η φωτογραφία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

1 / 3