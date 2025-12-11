Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα – Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά την εξαφάνιση 16χρονης με καταγωγή από το Σουδάν, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.), έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μπεζ μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

