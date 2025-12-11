Καιρός: Ανεβαίνει την Πέμπτη η θερμοκρασία, τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά – Αναλυτική πρόγνωση

Καλοκαιρία θα επικρατήσει στη χώρα την Πέμπτη, με την πρόγνωση της ΕΜΥ να μιλά για αίθριο καιρό με ομίχλες πρωί και βράδυ, άνοδο της θερμοκρασίας και βόρειους ανέμους έως και 6 μποφόρ.

Αναλυτικότερα, γενικά αίθριος καιρός θα διατηρηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.





Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς Κελσίου.



Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.





Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.





Η πρόγνωση της Παρασκευής



Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4, στο Ιόνιο, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.





Ο καιρός του Σαββάτου



Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή



Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός της Δευτέρας



Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα σποραδικών βροχών προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Διαβάστε επίσης:

Φοινικούντα: Και για ηθική αυτουργία σε προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας του θείου του κατηγορείται ο ανιψιός – Τι ισχυριζόταν πριν τη σύλληψή του

Palmos Analysis: Το 85% πιστεύει πως υπάρχει ανοχή της ελληνικής κοινωνίας σε φαινόμενα διαφθοράς – Ποιος τομέας κυριαρχεί

Καλύβια: Στο σασί αυτοκινήτου ήταν κρυμμένος εκρηκτικός μηχανισμός – Τον παρατήρησε άλλος οδηγός