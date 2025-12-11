search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 06:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 06:18

Καιρός: Ανεβαίνει την Πέμπτη η θερμοκρασία, τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά – Αναλυτική πρόγνωση

11.12.2025 06:18
kairos 6654- new

Καλοκαιρία θα επικρατήσει στη χώρα την Πέμπτη, με την πρόγνωση της ΕΜΥ να μιλά για αίθριο καιρό με ομίχλες πρωί και βράδυ, άνοδο της θερμοκρασίας και βόρειους ανέμους έως και 6 μποφόρ.

Αναλυτικότερα, γενικά αίθριος καιρός θα διατηρηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.



Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο βόρειοι έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα  

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Αττική
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλονίκη
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



Η πρόγνωση της Παρασκευής


Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4, στο Ιόνιο, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός του Σαββάτου


Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή


Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός της Δευτέρας


Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα σποραδικών βροχών προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Διαβάστε επίσης:

Φοινικούντα: Και για ηθική αυτουργία σε προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας του θείου του κατηγορείται ο ανιψιός – Τι ισχυριζόταν πριν τη σύλληψή του

Palmos Analysis: Το 85% πιστεύει πως υπάρχει ανοχή της ελληνικής κοινωνίας σε φαινόμενα διαφθοράς – Ποιος τομέας κυριαρχεί

Καλύβια: Στο σασί αυτοκινήτου ήταν κρυμμένος εκρηκτικός μηχανισμός – Τον παρατήρησε άλλος οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syriza ko famellos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς δράματα κι εντάσεις η κοινοβουλευτική ομάδα – Καμία αναφορά στον Τσίπρα

PODCAST LOYPI SITE 11.12
PODCASTS

Podcast – Υρώ Λούπη: «Ο φασισμός και η πατριαρχία συνθλίβουν τον άνθρωπο κάθε φύλου»

trump zelenski oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ και οι όροι Ζελένσκι για εκλογές – Η απάντηση του Κιέβου στον Τραμπ

xylouris-frapes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ώρα του «Φραπέ» – Καταθέτει ο Ξυλούρης που ελέγχεται για επιδοτήσεις 2,5 εκατ. ευρώ  

misericordia
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Κριτική ταινίας: «Misericordia» – Σκοτάδι και φως στη γαλλική επαρχία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 06:55
syriza ko famellos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς δράματα κι εντάσεις η κοινοβουλευτική ομάδα – Καμία αναφορά στον Τσίπρα

PODCAST LOYPI SITE 11.12
PODCASTS

Podcast – Υρώ Λούπη: «Ο φασισμός και η πατριαρχία συνθλίβουν τον άνθρωπο κάθε φύλου»

trump zelenski oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ και οι όροι Ζελένσκι για εκλογές – Η απάντηση του Κιέβου στον Τραμπ

1 / 3