10.12.2025 15:44

Καιρός: Χριστούγεννα με άστατες καιρικές συνθήκες – Νέα διαταραχή φέρνει πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια (video)

10.12.2025 15:44
kairos_krio_1702_1920-1080_new

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια στα βουνά τα Χριστούγεννα, όπως τόνισε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων έχει επεκταθεί προς τη χώρα μας, λειτουργώντας ως εμπόδιο για τα συστήματα κακοκαιρίας που συνήθως φτάνουν από την Ευρώπη.

Παρόλα αυτά, καθώς οδεύουμε προς την Κυριακή και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, μια διαταραχή από τα βορειοανατολικά αναμένεται να επηρεάσει εκ νέου τον καιρό, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα βουνά.

Οι καλές καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν έως το τέλος της εβδομάδας, με ομίχλες και χαμηλές θερμοκρασίες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Από την Κυριακή και τη Δευτέρα εμφανίζεται μια μικρή διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια, η οποία θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά φαινόμενα στα ανατολικά.

Περίπου στις 18-20 Δεκεμβρίου προβλέπεται πιο οργανωμένη αλλαγή του καιρού, με άστατες καιρικές συνθήκες, αρκετές βροχές, ενισχυμένο κρύο και χιόνια που θα περιοριστούν κυρίως στα βουνά, σηματοδοτώντας μια χειμωνιάτικη πορεία προς τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, δεν φαίνεται τα χιόνια που θα πέσουν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ (11/12)

Στην Κρήτη και την Εύβοια νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (12/12)

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Νεφώσεις κατά διαστήματα στα νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Αιγαίο, μέχρι το μεσημέρι, τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (13/12)

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρεοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (14/12)

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

makron- starmer – zelenski- merts- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ευρωπαίων ηγετών με τον Τραμπ για την Ουκρανία

DISARONNO
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το αλκοολούχο ποτό «DISARONNO» – Πιθανόν να περιέχει θραύσματα γυαλιού

mitsotakis tiktok 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο TikTok για την προσωπική διαφορά: Μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά

elon-musk
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Space X μπαίνει στην αγορά κινητή τηλεφωνίας: Έρχεται η Starlink Mobile

afd-new
ΚΟΣΜΟΣ

Το AfD απαντά στον Τραμπ περί «πολιτισμικής διαγραφής» με κάλεσμα για εθνικιστική αναβίωση στην Ευρώπη

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

