Καιρός: Χριστούγεννα με άστατες καιρικές συνθήκες – Νέα διαταραχή φέρνει πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια (video)

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια στα βουνά τα Χριστούγεννα, όπως τόνισε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων έχει επεκταθεί προς τη χώρα μας, λειτουργώντας ως εμπόδιο για τα συστήματα κακοκαιρίας που συνήθως φτάνουν από την Ευρώπη.

Παρόλα αυτά, καθώς οδεύουμε προς την Κυριακή και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, μια διαταραχή από τα βορειοανατολικά αναμένεται να επηρεάσει εκ νέου τον καιρό, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα βουνά.

Οι καλές καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν έως το τέλος της εβδομάδας, με ομίχλες και χαμηλές θερμοκρασίες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Από την Κυριακή και τη Δευτέρα εμφανίζεται μια μικρή διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια, η οποία θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά φαινόμενα στα ανατολικά.

Περίπου στις 18-20 Δεκεμβρίου προβλέπεται πιο οργανωμένη αλλαγή του καιρού, με άστατες καιρικές συνθήκες, αρκετές βροχές, ενισχυμένο κρύο και χιόνια που θα περιοριστούν κυρίως στα βουνά, σηματοδοτώντας μια χειμωνιάτικη πορεία προς τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, δεν φαίνεται τα χιόνια που θα πέσουν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ (11/12)

Στην Κρήτη και την Εύβοια νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (12/12)

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Νεφώσεις κατά διαστήματα στα νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Αιγαίο, μέχρι το μεσημέρι, τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (13/12)

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρεοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (14/12)

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

