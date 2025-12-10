search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 17:32
ΕΛΛΑΔΑ

10.12.2025 15:08

Απόπειρα δολοφονίας Λάλα: Μέλη της Greek Mafia οι έξι συλληφθέντες – Η παρακολούθηση με κρυφές κάμερες και ο 48χρονος που δεν συνελήφθη

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα το μεσημέρι τα έξι άτομα που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης εκτελεστών συμβολαίων θανάτου και φέρονται ότι είναι πίσω από την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του 42χρονου Γιάννη Λάλα, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από λίγο καιρό στην Αράχοβα.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, σύμφωνα με τη δικογραφία του ελληνικού FBI διαπιστώθηκε πως οι έξι συλληφθέντες ήταν μέλη μιας εκ των πιο τεχνολογικά εξοπλισμένων ομάδων της Greek Mafia.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται δύο ακόμη άτομα, με τις αρχές να δίνουν περισσότερο ενδιαφέρον σε έναν 48χρονο Έλληνα με καταγωγή από το Ρέθυμνο της Κρήτης, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των αρχών, καθώς έχει κατηγορηθεί ότι έχει εμπλακεί σε υπόθεση απαγωγής επιχειρηματία.

Η παρακολούθηση με κρυφές κάμερες

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι έξι συλληφθέντες είχαν την τεχνογνωσία να παρακολουθούν τους στόχους τους με οχήματα, μέσα στα οποία είχαν προσαρμόσει κρυφές κάμερες, έχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να έχουν εικόνα όλο το 24ωρο.

Συγκεκριμένα, είχαν σταθμεύσει ένα βανάκι ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας ακριβώς απέναντι από το βενζινάδικο του Λάλα, στο ταμπλό του οποίου είχαν προσαρμόσει μια κάμερα.

Στις 16 Μαΐου όταν ο Λάλας αποχώρησε από το βενζινάδικο, τον είδαν σε ζωντανή μετάδοση μέσω των τεχνολογικών μέσων που διέθεταν και του επιτέθηκαν πυροβολώντας τον με καλάσνικοφ.

Ο 45χρονος Αλβανός, γνωστός ως Δήμος, είναι αυτός που είχε ανοίξει πυρ, με τις αρχές να εντοπίζουν σχεδόν 50 κάλυκες από καλάσνικοφ.

Οι συλληφθέντες είχαν «γαζώσει» τη θωρακισμένη Μερσεντές του Λάλα, αλλά τότε είχε γλυτώσει από τις σφαίρες και είχε καταφύγει στην αστυνομία.

Η δεύτερη απόπειρα

Δύο εβδομάδες μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Λάλα στο βενζινάδικό του, οι συλληφθέντες προσπάθησαν εκ νέου να καταγράψουν τις κινήσεις του με το ίδιο αυτοκίνητο σε άλλο βενζινάδικο που είχε στη διάθεσή του.

Ωστόσο, τότε εντοπίστηκε το όχημα από υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων, με την αστυνομία να βρίσκει την κρυφή κάμερα.

Σύμφωνα με το ελληνικό FBI, τα ίδια άτομα είχαν κάνει και την εμπρηστική επίθεση σε βενζινάδικο στην Αργυρούπολη στις 23 Φεβρουαρίου.

