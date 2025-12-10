Εγκλωβίστηκε στα αγροτικά μπλόκα στον Βόλο η Μελίνα Ασλανίδου (Video)

Εγκλωβισμένη στα αγροτικά μπλόκα στον Βόλο βρέθηκε -όπως έγινε γνωστό- η Μελίνα Ασλανίδου μαζί με τους μουσικούς της.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια και οι συνεργάτες της επέστρεψαν, το πρωί της Τετάρτης, με σκάφος από τη Σκιάθο στον Βόλο, ώστε να επιβιβαστούν στο βαν που θα τους μετέφερε στην Αθήνα και είχε σταθμεύσει στο πάρκινγκ του λιμανιού. Το συγκεκριμένο σημείο, ωστόσο, βρέθηκε σε αγροτικό κλοιό, με αποτέλεσμα το βαν να ακινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η Μελίνα Ασλανίδου και οι μουσικοί της, όπως επίσης πολλοί ακόμα πολίτες βρέθηκαν αποκλεισμένοι στο σημείο.

«Κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να φύγουμε» δήλωσε η ίδια, μιλώντας στον «Ταχυδρόμο», με την τραγουδίστρια να εμφανίζεται ιδιαίτερα ψύχραιμη και αισιόδοξη.

Μετά από δυο ώρες, οι αγρότες αποχώρησαν από το λιμάνι του Βόλου.

