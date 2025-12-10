Πάτρα: Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε ασθενοφόρα αντί για αγρότες – Υποχρεώθηκαν σε αναστροφή (video)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Πατρών, όπου κλούβες της αστυνομίας έχουν παραταχθεί ώστε να εμποδίσουν τους αγρότες να φτάσουν στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Συγκεκριμένα, στο σημείο που ενώνεται η εθνική με την περιμετρική, κλούβα των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας μπλόκαραν την κυκλοφορία ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα υπήρχαν αναφορές ότι μέσα σε ένα από αυτά υπήρχε ασθενής.

Μετά από ώρα διαβουλεύσεων μεταξύ της ΕΛΑΣ και των ανθρώπων του ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα έκαναν αναστροφή και… έφυγαν.

Την ίδια ώρα, οι δικογραφίες που σχηματίζει πανελλαδικά η αστυνομία κατά αγροτών για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, πέφτουν… βροχή.

