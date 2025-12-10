search
10.12.2025 13:26

Πάτρα: Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε ασθενοφόρα αντί για αγρότες – Υποχρεώθηκαν σε αναστροφή (video)

10.12.2025 13:26
ekav_patra_new

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Πατρών, όπου κλούβες της αστυνομίας έχουν παραταχθεί ώστε να εμποδίσουν τους αγρότες να φτάσουν στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Συγκεκριμένα, στο σημείο που ενώνεται η εθνική με την περιμετρική, κλούβα των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας μπλόκαραν την κυκλοφορία ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα υπήρχαν αναφορές ότι μέσα σε ένα από αυτά υπήρχε ασθενής.

Μετά από ώρα διαβουλεύσεων μεταξύ της ΕΛΑΣ και των ανθρώπων του ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα έκαναν αναστροφή και… έφυγαν.

Την ίδια ώρα, οι δικογραφίες που σχηματίζει πανελλαδικά η αστυνομία κατά αγροτών για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, πέφτουν… βροχή.

lalas_apopeira_1012_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απόπειρα δολοφονίας Λάλα: Μέλη της Greek Mafia οι έξι συλληφθέντες – Η παρακολούθηση με κρυφές κάμερες και ο 48χρονος που δεν συνελήφθη

sarkozi new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαρκοζί περιγράφει τις… 20 μέρες της φυλάκισής του: Ο «γκρίζος κόσμος», η λαστιχένια μπαγκέτα και η… συμπάθεια στη Λε Πεν

KEFI_MAZIKAISTOSPITI
ΥΓΕΙΑ

ΚΕΦΙ: Πρόγραμμα «Μαζί και στο σπίτι» – Ολιστική ψυχοκοινωνική στήριξη καρκινοπαθών

agrotes_rio_2
ΕΛΛΑΔΑ

Κινητοποιήσεις αγροτών: Ένταση και χημικά στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου – Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τον Βόλο (Video/Photos)

melina-aslanidou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβίστηκε στα αγροτικά μπλόκα στον Βόλο η Μελίνα Ασλανίδου (Video)

mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

