Αδιανόητο περιστατικό στην Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε 12χρονο για να μην τον χτυπήσει, του πήρε… 8.200 ευρώ!

Σοκ προκαλεί η είδηση από την Αμαλιάδα για τον εκβιασμό ενός 12χρονου από 14χρονο μαθητή Γυμνασίου ο οποίος κατάφερε με τον τρόπο αυτό να του αποσπάσει… 8.200 ευρώ.

Σύμφωνα με το patrisnews.com ο 14χρονος απειλούσε τον 12χρονο ότι θα τον χτυπήσει απαιτώντας χρήματα για να μην το κάνει.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι εκβιασμοί ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 12χρονος, υπό τον φόβο των απειλών, άρχισε να παίρνει κρυφά χρήματα από το σπίτι του, από τις οικονομίες των γονεών του.

Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, όταν λύγισε και αποκάλυψε όσα ζούσε στους γονείς του, είχε παραδώσει στον 14χρονο το ποσό των 8.200 ευρώ!

Μετά την καταγγελία άνδρες της Ασφάλειας Ήλιδας προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 14χρονου όπου εντόπισαν σχεδόν 100 κροτίδες, μια ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιού και ένα iphone, τα οποία φέρονται να έχουν αγοραστεί με τα χρήματα που είχε αποσπάσει από τον μικρότερο μαθητή.

Ο 14χρονος συνελήφθη, ενώ μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Διαβάστε επίσης:

Νέα απάτη με email για «δωρεάν πακέτο γιορτών»

Δίκη υποκλοπών: Εξέλιξη – σοκ, καλούνται ο κρεοπώλης και άλλοι μάρτυρες, κατάθεση βόμβα από Ράμμο

Πόπη Παπανδρέου: Στη λίστα του Politico με τα 28+10 πιο «επιδραστικά» πρόσωπα της Ευρώπης για το 2026