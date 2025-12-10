Δίκη υποκλοπών: Εξέλιξη – σοκ, καλούνται ο κρεοπώλης και άλλοι μάρτυρες, κατάθεση βόμβα από Ράμμο

Εκεί που η κυβέρνηση ήλπιζε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει φύγει από το προσκήνιο και πως η δίκη σε πρώτο βαθμό θα κυλούσε ίσως και αδιάφορα, ήρθε η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου να ταράξει τα «ήρεμα νερά».

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του εισαγγελέα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε να μπουν στο κάδρο των μαρτύρων δέκα πρόσωπα που φέρονται να έχουν παίξει κομβικό ρόλο στην υπόθεση και να είχαν σχέση με τις ελεγχόμενες εταιρείες, καθώς και ο αποκαλούμενος «κρεοπώλης», από την πιστωτική κάρτα του οποίου φέρεται να πληρώθηκε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο μάρτυρας είχε καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει ότι η εμπλοκή του οφείλεται σε απώλεια της επίμαχης κάρτας και ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

Τι κατέθεσε χθες ο Χρήστος Ράμμος

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαδικασίας, στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκαν ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ Χρήστος Ράμμος και το μέλος της Αρχής και καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Στέφανος Γκρίντζαλης.

Στην αποκαλυπτική του κατάθεση, ο Χρήστος Ράμμος αναφέρθηκε στο πώς έγινε η έρευνα στην ΕΥΠ αλλά και τα προσκόμματα που συνάντησσε ακόμα και εντός της Δικαιοσύνης για να μην προχωρήσει και διαλευκανθεί η υπόθεση.

«Δεν εμποδίστηκα στην έρευνα γιατί φοβήθηκα. Βρήκα προσκόμματα από την ΕΥΠ», κατέθεσε ο Χρήστος Ράμμος και μίλησε για «δολοφονία χαρακτήρα» που επιχειρήθηκε σε βάρος του λόγω των ενεργειών του.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Γκρίτζαλης αναφέρθηκε στις κινήσεις της Αρχής για τον εντοπισμό τού αποστολέα του μηνύματος που έλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αρχίσαμε να ψάχνουμε προς τα πίσω από πού ήρθε το μήνυμα», είπε ο μάρτυρας εξηγώντας πώς έφθασαν στον αριθμό της κάρτας που πληρώθηκε. «Είχε ενδιαφέρον ότι αυτός που έστειλε το μήνυμα στον Ν.Ανδρουλάκη έστειλε και άλλα 25 μηνύματα. Υπήρχε πεδίον δόξης λαμπρό για να έρθει το φυσικό πρόσωπο που έστειλε τα μηνύματα. Να κληθεί από τη Δικαιοσύνη και να πει γιατί έστειλε αυτά τα μηνύματα».

Για τον έλεγχο της Αρχής στο ΚΕΤΥΑΚ, ο καθηγητής σημείωσε: «Δεν πήγαμε να βρούμε τον server που θα είχε μέσα το predator. Αστείο να το περιμένει κανείς. Θέλαμε να δούμε τι ήταν το ΚΕΤΥΑΚ. Οι απαντήσεις ήταν αναμενόμενες. Είδαμε τριτεύοντα πράγματα εκεί. Δεν ανοίξαμε κανένα υπολογιστή».

