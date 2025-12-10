search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:30
ΕΛΛΑΔΑ

10.12.2025 10:19

Καιρός: Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου – Τι λέει για τα Χριστούγεννα 

10.12.2025 10:19
Σε κανονικές θερμοκρασίες, χωρίς βροχές θα είναι ο καιρός από σήμερα Τετάρτη και για τις επόμενες δέκα ημέρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. 

Όσο, για τις προγνώσεις τις ημέρες των Χριστουγέννων, έχουμε ακόμη χρόνο μπροστά μας, λέει ο κ. Κολυδάς.

«Ο Δεκέμβριος μόλις περνά στο δεύτερο δεκαήμερο και θα επανέλθουμε με πιο ασφαλείς, πιο έγκυρες και πιο στοχευμένες εκτιμήσεις για τον καιρό των γιορτών» σημειώνει.

Οσο για το αν θα έχουμε «λευκά Χριστούγεννα» ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ότι «αξίζει να θυμόμαστε ότι το χριστουγεννιάτικο χιόνι στην Ελλάδα είναι ένας όμορφος μύθος, βαθιά ριζωμένος στη συλλογική μας φαντασία.

Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και σπάνια προσφέρει λευκές εικόνες, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις και στα νότια γεωγραφικά πλάτη.

Κι ενώ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη σιγουριά τον καιρό των φετινών Χριστουγέννων, τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν πως τα περισσότερα ελληνικά σπίτια θα στολιστούν με χιονισμένα δέντρα – ακόμη κι αν το χιόνι τους είναι από… βαμβάκι, και η πραγματική ζεστασιά έρχεται από τις καρδιές μας»

