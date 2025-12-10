Καιρός: Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου – Τι λέει για τα Χριστούγεννα 

Σε κανονικές θερμοκρασίες, χωρίς βροχές θα είναι ο καιρός από σήμερα Τετάρτη και για τις επόμενες δέκα ημέρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Όσο, για τις προγνώσεις τις ημέρες των Χριστουγέννων, έχουμε ακόμη χρόνο μπροστά μας, λέει ο κ. Κολυδάς.

«Ο Δεκέμβριος μόλις περνά στο δεύτερο δεκαήμερο και θα επανέλθουμε με πιο ασφαλείς, πιο έγκυρες και πιο στοχευμένες εκτιμήσεις για τον καιρό των γιορτών» σημειώνει.

Οσο για το αν θα έχουμε «λευκά Χριστούγεννα» ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ότι «αξίζει να θυμόμαστε ότι το χριστουγεννιάτικο χιόνι στην Ελλάδα είναι ένας όμορφος μύθος, βαθιά ριζωμένος στη συλλογική μας φαντασία.

Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και σπάνια προσφέρει λευκές εικόνες, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις και στα νότια γεωγραφικά πλάτη.

Κι ενώ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη σιγουριά τον καιρό των φετινών Χριστουγέννων, τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν πως τα περισσότερα ελληνικά σπίτια θα στολιστούν με χιονισμένα δέντρα – ακόμη κι αν το χιόνι τους είναι από… βαμβάκι, και η πραγματική ζεστασιά έρχεται από τις καρδιές μας»

Διαβάστε επίσης

Πάργα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 63χρονος ψαράς που αγνοούνταν από την 1η Δεκεμβρίου

Μπλόκα αγροτών: Αποκλείουν το λιμάνι του Βόλου – Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Πώς οι νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις δομές «κλείνουν» σπίτια στα Παιδικά Χωριά SOS