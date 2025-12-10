Πάργα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 63χρονος ψαράς που αγνοούνταν από την 1η Δεκεμβρίου

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 63χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοούνταν στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Αμμουδιά και τον Λύχνο, στην Πάργα από το πρωί της Δευτέρας (1/12).

Όπως έγινε γνωστό, το πτώμα του εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (9/12) να επιπλέει κοντά στην παραλία Λύχνος, ενώ κλήθηκε άμεσα το Λιμενικό για την ανάσυρση.

Ο άντρας είχε πέσει από τη βάρκα του και οι επιχειρήσεις που ακολούθησαν για τον εντοπισμό του δεν είχαν αποδώσει.

Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων.

