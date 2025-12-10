search
10.12.2025 07:26

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής – Η μηχανή του καρφώθηκε σε μπάρες στη Μουδανιών

10.12.2025 07:26
ekav_vrady
φωτογραφία αρχείου

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (10/12) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 23χρονο μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 23χρονου.

