Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε την Τρίτη το βράδυ, αστυνομικός που μαχαιρώθηκε από διαρρήκτη την ώρα που προσπαθούσε να τον συλλάβει.

Ο αστυνομικός που μπήκε μέσα στο σπίτι την ώρα που το “ξάφριζε” ο δράστης, φέρει τραύμα στο πόδι και στο χέρι χωρίς να κινδυνεύει ωστόσο η ζωή του.

Σύμφωνα με το gegonota.news η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Μαγνησίας σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως «την ώρα που σε όλη την Ελλάδα για ακόμη μια φορά διαδραματίζεται το χιλιοπαιγμενο έργο των εκάστοτε κυβερνήσεων με τους αστυνομικούς να γίνονται “σάκοι του μποξ” ξεπλένοντας αμαρτίες «φραπέδων» και «οπεκεπεδων» -φέρνοντας τους αντιμέτωπους με τη κοινωνία- υπάρχουν οι αστυνομικοί που συνεχίζουν να προασπίζουν το υπέρτατο αγαθό της ζωής και της περιουσίας των πολιτών».

Ο προεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Δυχτάς τονίζει πως ο συνάδελφός του, «κατά τη διάρκεια της απογευματινής του βάρδιας στην ΥΔΕΕ Βόλου, έλαβε σήμα για την παρουσία διαρρήκτη εντός μιας οικίας. Τάχιστα με έναν ακόμα συνάδελφό του, μετέβηκαν στο σημείο και στη προσπάθεια τους για τον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του δράστη, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε στο χέρι και στο πόδι. Άμεσα έγινε η διακομιδή του στο ΓΝΒολου όπου και δέχτηκε ιατρική φροντίδα στα τραύματα του χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Με τη συνδρομή άλλων αστυνομικών συνελήφθη ο αλλοδαπός δράστης».

«Με την ηρωική προσπάθεια του συναδέλφου και όλων όσων συνέδραμαν για ακόμη μια φορά, όσο και αν τεχνηέντως κάποιοι προσπαθούν να μας θέσουν αντιμέτωπους με τη κοινωνία, απέδειξαν πως ο Έλληνας αστυνομικός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να δώσει και τη ζωή του για τη προστασία των πολιτών. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας εκφράζει τα περαστικά της στο Σωτήρη και κάνει έκκληση στη κοινωνία και στις λοιπές κοινωνικές ομάδες που δικαίως διεκδικούν τα αιτήματα τους να σεβαστούν το τίμιο και το δύσκολο ” μεροκάματο» των αστυνομικών που όλοι τους προέρχονται από τα σπλάχνα οικογενειών βιοπαλαιστών και εργατών κάθε κλάδου”, αναφέρει η Ενωση Αστυνομικών και ο πρόεδρός της.

