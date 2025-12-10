search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:49
10.12.2025 11:51

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οργανωμένος οπαδός για αεροβόλο και ναυτικές φωτοβολίδες (photo)

10.12.2025 11:51
Ένας οργανωμένος οπαδός αθλητικού συλλόγου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, που λειτουργεί με αμπούλες-φιαλίδια διοξειδίου του άνθρακα, γεμιστήρας με 14 μεταλλικά σφαιρίδια, καθώς και δύο ναυτικές φωτοβολίδες αλεξίπτωτου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά πληροφορίες πρόκειται για 47χρονο που έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορες παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας,

Ο 47χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Δίκη υποκλοπών: Εξέλιξη – σοκ, καλούνται ο κρεοπώλης και άλλοι μάρτυρες, κατάθεση βόμβα από Ράμμο

Πόπη Παπανδρέου: Στη λίστα του Politico με τα 28+10 πιο «επιδραστικά» πρόσωπα της Ευρώπης για το 2026

Καιρός: Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου – Τι λέει για τα Χριστούγεννα 

Τα single malt… ινδικά ουίσκι που… ρίχνουν τη σκόνη τους στα σκωτσέζικα

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς Οργανωτικού

Eurovision σε κρίση: Ποιες χώρες αποχωρούν από τον διαγωνισμό – Οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι νέοι κανόνες

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

