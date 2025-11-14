Μελίνα Ασλανίδου: «Ήθελα να κάνω παιδί, έκανα και τις προσπάθειές μου, αλλά δεν ευοδώθηκαν» (Video)

Σε μια σπάνια εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή η Μελίνα Ασλανίδου αποκάλυψε ότι είχε την επιθυμία να γίνει μητέρα κάνοντας, μάλιστα, προσπάθειες για να αποκτήσει παιδί στο παρελθόν.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού, η τραγουδίστρια μίλησε τόσο για την αγάπη της για τα παιδιά όσο και για τη συνθήκη του γάμου, η οποία δεν την αντιπροσωπεύει.

«Εγώ ήθελα κάποια στιγμή στη ζωή μου να κάνω παιδί, έκανα και τις προσπάθειές μου, αλλά δεν ευοδώθηκαν. Από την άλλη προχωράω, και είμαι μια χαρά. Τα παιδιά τα λατρεύω, τα αγαπώ πάρα πολύ και έχω σκεφτεί την υιοθεσία κάποιου παιδιού, απλά δεν το έχω πει ότι θα το κάνω άμεσα. Αν το θέλεις, δεν σε ενδιαφέρουν ούτε οι δουλειές ούτε τίποτα, είσαι εκεί δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Εγώ ας πούμε πιστεύω όταν έχεις περάσει τα 40, 50, αν δεν ηρεμήσεις, αν δεν χαλαρώσει μια γυναίκα, δυσκολεύει τον θεμιτό στόχο. Αν το αφήσεις ελεύθερα, πάρα πολλές φίλες μου το έχουν πάθει, είναι θέμα ψυχολογίας» είπε, ενώ μιλώντας για τον γάμο τόνισε:

«Τι διαφορά έχει; Καμία, δεν έχει. Νομίζω ότι όταν είσαι με έναν άνθρωπο μαζί, ζεις μαζί, μένεις μαζί, είστε σαν παντρεμένοι. Κάποιοι παντρεύονται γιατί θέλουν το πάρτι, ή θέλουν την ευλογία γιατί είναι ένα χριστιανικό… αν το σκεφτόμουν θα ήθελα να γίνει χριστιανικά, να πάω στην εκκλησία δηλαδή και να μην είναι κανείς άλλος εκτός από τη νύφη, τον γαμπρό και τον κουμπάρο, αυτό, that’s it. Τίποτα άλλο. Το πάρτι θα γίνει σε μια άλλη στιγμή, που εμείς κάνουμε πάρτι συνέχεια, άμα θέλουμε να κάνουμε πάρτι το κάνουμε. Γελάω γιατί ξέρω πώς τα λες, δεν μπορώ να πω ότι για να είμαι ειλικρινής, γιατί αυτό έχει σημασία, δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω ότι θέλω να παντρευτώ. Φόρεσα το νυφικό της φίλης μου που παντρευόταν, είναι έθιμο στη Βόρεια Ελλάδα, θεωρείται γούρι, το φορούσαμε γιατί έτσι έκαναν όλα τα κορίτσια. Η κοπέλα χώρισε, εγώ δεν θέλω να χωρίσω, θέλω να είμαι με τον άνθρωπό μου τέλος. Τώρα πια είμαι κατασταλαγμένη μέσα μου».

«Νομίζω ότι την αναγνωρισιμότητα που έλαβα από το “The Voice” θεωρώ ότι τη διαχειρίστηκα καλά, με ηρεμία. Στην αρχή βέβαια όταν έπεφτε ο κόσμος πάνω εκεί τρόμαζα λίγο, κατάλαβες. Δεν το είχα μάθει εγώ αυτό τώρα να πέφτει πάνω μου. Έγινα λίγο mainstream, ωραίο είναι. Δεν με πείραξε. Το πέρασα το στάδιο που δεν ήθελα να γίνω mainstream, ήταν μια πεποίθηση πολύ ριζωμένη μέσα μας γιατί αυτή ήταν η βασική, οπότε εγώ έπρεπε να αλλάξω πεποίθηση μόνη μου» είπε, τέλος, για την περίοδο που ήταν κριτής στο «The Voice» του ΑΝΤ1.

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντίνα Μιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Μου είχε πει “σου εύχομαι να κάνεις την καριέρα μου”, δεν το εννοούσε καθόλου» (Video)

Τζάστιν Μπαλντόνι: Ήθελε να παρατήσει την ταινία «It Ends With Us» λόγω του Ράιαν Ρέινολντς – «Ένιωσα συναισθηματικά παράλυτος»

Σμαράγδα Καρύδη: «Ο χρόνος είναι οδοστρωτήρας για τα πάντα – Όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται»