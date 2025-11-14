Σμαράγδα Καρύδη: «Ο χρόνος είναι οδοστρωτήρας για τα πάντα – Όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται»

Για το νέο θεατρικό της εγχείρημα αλλά και για την προσωπική της ζωή μίλησε η Σμαράγδα Καρύδη σε μια αποκαλυπτική της συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!.

Έχοντας υπάρξει σε μεγάλες σχέσεις κυρίως, η ηθοποιός ερωτήθηκε τι είναι αυτό που κάνει μια σχέση να αντέξει στον χρόνο, με την ίδια να απαντά ότι χρειάζεται συνεχής προσπάθεια και από τις δυο πλευρές.

Τόνισε δε, ότι το ότι κάποιος βρίσκεται σε σχέση, δεν σημαίνει ότι παύει να φροντίζει τον εαυτό του, καθώς σε αυτή την περίπτωση, η σχέση θα χαθεί σύντομα. Όσον αφορά την ίδια, όχι μόνο φροντίζει τον εαυτό της, επισημαίνει, αλλά έχει ανάγκη να περνά πολύ χρόνο μόνη ακόμη κι όταν είναι σε σχέση.

«Έχω υπάρξει και μόνη μου, αλλά αυτά δημοσίως δεν τα μοιράζομαι με πολλές λεπτομέρειες. Ποτέ δεν έμεινα με κάποιον χωρίς να διατηρεί ο καθένας τον χώρο του ή να έχει και το σπίτι του. Και παλιότερα, που ήμουν επίσης σε μεγάλη σχέση, είχα πάντα το δικό μου σπίτι. Ήξερα ότι αν γίνει οτιδήποτε, σε μια ώρα έχω μαζέψει τα πράγματα μου κι έχω φύγει. Επιπλέον πάντα έχω ανάγκη να έχω ώρες μόνη μου, με τον εαυτό μου» είπε και πρόσθεσε:

«Ο χρόνος είναι οδοστρωτήρας για τα πάντα, όχι μόνο για τον έρωτα. Όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται. Ο εαυτός σου και ο ενθουσιασμός σου για τα πράγματα, επίσης, δοκιμάζονται. Φροντίζεις τη σχέση σου, φροντίζοντας παράλληλα και τον εαυτό σου. Αν τον αφήσεις, αυτόματα αφήνεις και τη σχέση σου. Αυτά τα δυο είναι αλληλένδετα. Στη σχέση υπάρχουν δυο άνθρωποι, που πρέπει εξίσου να κάνουν το ίδιο. Είναι διαρκής δουλειά»

Ερωτηθείσα τι θα την έκανε να φύγει από μια σχέση, η Σμαράγδα Καρύδη απαντά:

«Μπορεί να αλλάξουν οι ανάγκες σου, αλλά η αγάπη και η εκτίμηση για τους ανθρώπους που ήμουν σε σχέσεις, δεν έχουν φύγει ποτέ».

