search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 10:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 08:54

Σμαράγδα Καρύδη: «Ο χρόνος είναι οδοστρωτήρας για τα πάντα – Όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται»

14.11.2025 08:54
smaragda-karidi-new

Για το νέο θεατρικό της εγχείρημα αλλά και για την προσωπική της ζωή μίλησε η Σμαράγδα Καρύδη σε μια αποκαλυπτική της συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!.

Έχοντας υπάρξει σε μεγάλες σχέσεις κυρίως, η ηθοποιός ερωτήθηκε τι είναι αυτό που κάνει μια σχέση να αντέξει στον χρόνο, με την ίδια να απαντά ότι χρειάζεται συνεχής προσπάθεια και από τις δυο πλευρές.

Τόνισε δε, ότι το ότι κάποιος βρίσκεται σε σχέση, δεν σημαίνει ότι παύει να φροντίζει τον εαυτό του, καθώς σε αυτή την περίπτωση, η σχέση θα χαθεί σύντομα. Όσον αφορά την ίδια, όχι μόνο φροντίζει τον εαυτό της, επισημαίνει, αλλά έχει ανάγκη να περνά πολύ χρόνο μόνη ακόμη κι όταν είναι σε σχέση.

«Έχω υπάρξει και μόνη μου, αλλά αυτά δημοσίως δεν τα μοιράζομαι με πολλές λεπτομέρειες. Ποτέ δεν έμεινα με κάποιον χωρίς να διατηρεί ο καθένας τον χώρο του ή να έχει και το σπίτι του. Και παλιότερα, που ήμουν επίσης σε μεγάλη σχέση, είχα πάντα το δικό μου σπίτι. Ήξερα ότι αν γίνει οτιδήποτε, σε μια ώρα έχω μαζέψει τα πράγματα μου κι έχω φύγει. Επιπλέον πάντα έχω ανάγκη να έχω ώρες μόνη μου, με τον εαυτό μου» είπε και πρόσθεσε:

«Ο χρόνος είναι οδοστρωτήρας για τα πάντα, όχι μόνο για τον έρωτα. Όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται. Ο εαυτός σου και ο ενθουσιασμός σου για τα πράγματα, επίσης, δοκιμάζονται. Φροντίζεις τη σχέση σου, φροντίζοντας παράλληλα και τον εαυτό σου. Αν τον αφήσεις, αυτόματα αφήνεις και τη σχέση σου. Αυτά τα δυο είναι αλληλένδετα. Στη σχέση υπάρχουν δυο άνθρωποι, που πρέπει εξίσου να κάνουν το ίδιο. Είναι διαρκής δουλειά»

Ερωτηθείσα τι θα την έκανε να φύγει από μια σχέση, η Σμαράγδα Καρύδη απαντά:

«Μπορεί να αλλάξουν οι ανάγκες σου, αλλά η αγάπη και η εκτίμηση για τους ανθρώπους που ήμουν σε σχέσεις, δεν έχουν φύγει ποτέ».

Διαβάστε επίσης:

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου – Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

Από το Fame Story, γιατρός του ΕΚΑΒ – Ο Νίκος Μίχας στην «πρώτη γραμμή» (Video)

Άνδρας όρμησε πάνω στην Αριάνα Γκράντε στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios dimitrios new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

Kimberly-Guilfoyle-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διόλου τυχαία αναφορά της Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά – Το πλάνο των ΗΠΑ για να πάρουν τα ηνία από την COSCO

democracy_danger_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Οι μισοί πολίτες θεωρούν τη δημοκρατία «χαλασμένη» και «ανεπαρκή»

EKAV_PIROSVESTIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή μέσα από βόθρο

vougiouklaki-michail-new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνα Μιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Μου είχε πει “σου εύχομαι να κάνεις την καριέρα μου”, δεν το εννοούσε καθόλου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 10:20
agios dimitrios new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

Kimberly-Guilfoyle-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διόλου τυχαία αναφορά της Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά – Το πλάνο των ΗΠΑ για να πάρουν τα ηνία από την COSCO

democracy_danger_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Οι μισοί πολίτες θεωρούν τη δημοκρατία «χαλασμένη» και «ανεπαρκή»

1 / 3