«Κόκκινο» στα προϊόντα κάνναβης: Αποσύρονται από περίπτερα και μίνι μάρκετ, ανακοίνωσε ο Γεωργιάδης

Σε αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας και διάθεσης προϊόντων κάνναβης προχωρά το υπουργείο Υγείας, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να προαναγγέλλει την απομάκρυνση των σχετικών προϊόντων από περίπτερα και μίνι μάρκετ ήδη από τις επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Star, από την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να αποσυρθούν από τα σημεία λιανικής όλα τα καπνικά και συναφή προϊόντα κάνναβης, στο πλαίσιο νέων ρυθμίσεων που αναμένεται να κατατεθούν άμεσα στη Βουλή.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο νομοσχέδιο με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες… και άλλες διατάξεις», το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή και περιλαμβάνει σειρά μέτρων για αυστηρότερο έλεγχο της αγοράς προϊόντων κάνναβης.

Τι θα περιλαμβάνουν οι αλλαγές

Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η απαγόρευση πώλησης προϊόντων κάνναβης από περίπτερα, μίνι μάρκετ και αυτόματους πωλητές, ενώ παράλληλα δημιουργείται στο υπουργείο Υγείας ειδικό Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Κάνναβης, με στόχο την ενισχυμένη εποπτεία της διακίνησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία έρχεται μετά τα περιστατικά κατανάλωσης προϊόντων όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια κάνναβης από ανήλικους μαθητές, γεγονότα που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για ανάγκη να μπει «φρένο στην ασυδοσία» της ανεξέλεγκτης αγοράς, τονίζοντας ότι απαιτείται πολύ αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου για την προστασία των ανηλίκων και της δημόσιας υγείας.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας ξεκαθαρίζει ότι η φαρμακευτική κάνναβη θα συνεχίσει να διατίθεται αποκλειστικά μέσω ιατρικής συνταγής και υπό ιατρική παρακολούθηση, αποκλείοντας τη χορήγησή της μέσω ιδιωτικών ηλεκτρονικών πλατφορμών.

