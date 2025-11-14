Τζάστιν Μπαλντόνι: Ήθελε να παρατήσει την ταινία «It Ends With Us» λόγω του Ράιαν Ρέινολντς – «Ένιωσα συναισθηματικά παράλυτος»

Για ένα έντονο και απροσδόκητο τετ-α-τετ με τον Ράιαν Ρέινολντς κάνει λόγο ο Τζάστιν Μπαλντόνι σε νέα του κατάθεση στο δικαστήριο το οποίο -όπως ισχυρίζεται- τον άφησε «συναισθηματικά παράλυτο» και έτοιμο να «τινάξει στον αέρα» την ταινία «It Ends With Us» λόγω άσχημων χαρακτηρισμών και κατηγοριών που διατύπωσε ο ηθοποιός εναντίον του.

Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το People, ο Τζάστιν Μπαλντόνι περιγράφει σε μηνύματα προς τον Ρέιν Γουίλσον ότι «αιφνιδιάστηκε» από τον Ράιαν Ρέινολντς τον Ιανουάριο του 2024, κατά την επίσκεψή του στο διαμέρισμα του ιδίου και της Μπλέικ Λάιβλι στη Νέα Υόρκη.

«Ο Ράιαν μου μιλούσε σαν να ήμουν πεντάχρονο και με μάλωνε» φέρεται να έγραψε, υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι τον κατηγόρησε ότι εκείνος και ο συνεργάτης του, Τζέιμι Χιθ, «δεν είναι αυτοί που παρουσιάζονται» και πως το γεγονός ότι έχουν podcast «είναι επικίνδυνο γιατί δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι ακίνδυνοι».

Justin Baldoni’s texts detail his ‘traumatic’ meeting with Blake Lively’s ‘angry husband’ Ryan Reynolds https://t.co/tCqUFbZ8fm pic.twitter.com/4nAXX4yulA — Page Six (@PageSix) November 14, 2025

Όπως αναφέρει η κατάθεση, ο Ράιαν Ρέινολντς φέρεται να έκανε μια σειρά ισχυρισμών, τους οποίους ο Μπαλντόνι χαρακτηρίζει «εντελώς αποκομμένους από το πλαίσιο».

«Είναι δύσκολο να νιώθεις ότι όσα πιστεύουν για σένα είναι ψευδή, όταν οι ίδιοι είναι πεπεισμένοι ότι είναι αληθινά… Ήμουν συναισθηματικά παράλυτος, κάτι που δεν μου έχει συμβεί εδώ και χρόνια», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι μέσα του πάλευε ανάμεσα στο να αντιδράσει έντονα και στο να «αναγνωρίσει τα συναισθήματα της Μπλέικ και του Ράιαν», ζητώντας συγγνώμη και «παίρνοντας όλη την οργή ενός θυμωμένου συζύγου».

«Προσευχόμουν για τις σωστές λέξεις και δεν ήρθαν ποτέ» έγραψε.

Ανέφερε, τέλος, ότι μέρος των ισχυρισμών αφορούσε στη συμπεριφορά του στα γυρίσματα της ταινίας με θέμα την ενδοοικογενειακή βία, η οποία, σύμφωνα με όσα του μετέφεραν, χαρακτηρίστηκε ως «κακοποιητική».

«Μας είπαν ότι ήταν η χειρότερη εμπειρία της ζωής της και ότι άλλοι ήταν μάρτυρες… πως η συμπεριφορά μας στο σετ ήταν “τρομακτική”» υποστήριξε σχετικά με τη συμπρωταγωνίστριά του.

Σημειώνεται ότι η Μπλέικ Λάιβλι έχει καταθέσει αγωγή κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι από τον Δεκέμβριο του 2024, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα και ζητώντας αποζημίωση εκατομμυρίων για ηθική βλάβη.

Εκείνος, από την πλευρά του, αρνήθηκε κάθε κατηγορία, απαντώντας με ανταγωγή 400 εκατ. δολαρίων εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι, του Ράιαν Ρέινολντς και άλλων, η οποία όμως απορρίφθηκε από δικαστή τον Ιούνιο. Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2026 στη Νέα Υόρκη.

Το περιστατικό με τον Ράιαν Ρέινολντς περιλαμβανόταν και στην αρχική μήνυση του Τζάστιν Μπαλντόνι, στην οποία ισχυριζόταν ότι ο ηθοποιός «ξέσπασε σε ένα παραλήρημα» κατά τη διάρκεια μιας «τραυματικής» -όπως τη χαρακτήρισε- συνάντησης στο διαμέρισμά τους.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι είχε υποστηρίξει ότι το επεισόδιο προκλήθηκε όταν ρώτησε έναν γυμναστή για το βάρος της Μπλέικ Λάιβλι, προκειμένου να τη σηκώσει με ασφάλεια σε μια σκηνή, λόγω προϋπαρχόντων προβλημάτων στη μέση. Η ηθοποιός ενημερώθηκε από τον γυμναστή, ειδοποίησε τον Ρέινολντς και έτσι ακολούθησε η έντονη αντιπαράθεση.

Οι δικηγόροι του Μπαλντόνι είχαν χαρακτηρίσει τότε την αντίδραση του Ρέινολντς «ακατάλληλη και ταπεινωτική» επισημαίνοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε παρουσία διάσημων φίλων τους που έμπαιναν και έβγαιναν από το ρετιρέ.

Ο συνήγορός του, Μπράιαν Φρίντμαν, είχε δηλώσει στο Page Six ότι η επίπληξη του Ρέινολντς ήταν «αυστηρή», «παθιασμένη» και «θυμωμένη», όχι όμως «επιθετικός εξευτελισμός».

