Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ένα ακόμη άτομο

Σε νέες συλλήψεις για τη δολοφονία στη Φοινικούντα προχώρησε σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εκ των δύο είναι ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που είχε κληρονομήσει την επιχείρηση ενώ ο δεύτερος είναι ο επιχειρηματίας φίλος του, που διατηρεί κατάστημα στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ανιψιός και ο εργοδότης φίλος του εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στην Αθήνα.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες και για ένα τρίτο άτομο, που φαίνεται πως εμπλέκεται στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα είχαν συλληφθεί 22χρονοι, που κατηγορούνται πως ήταν εκείνοι που δολοφόνησαν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του, στις 5 Οκτωβρίου.

Στις επιχειρήσεις που διατηρεί ο ένας, η αστυνομία είχε διενεργήσει έρευνα το περασμένο Νοέμβριο και είχαν κατασχθεί κινητά τηλέφωνα, laptops και tablets.

Το χρονικό

Η υπόθεση του διπλού εγκλήματος στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στη Μεσσηνία, εκτυλίχθηκε το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου.

Λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, ο δράστης εισήλθε στον χώρο του κάμπινγκ, πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρο τον 60χρονο επιστάτη, επί χρόνια συνεργάτη του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει.

Αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατέθετε επί ώρες στις Αρχές, δίνοντας κρίσιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

