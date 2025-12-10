Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αγρότης υπέστη έμφραγμα μετά από διαπληκτισμό με αστυνομικούς στα Πράσινα Φανάρια

Ένταση επικράτησε στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, όταν αστυνομικοί πλησίασαν αγρότη που εργαζόταν σε χωράφι της περιοχής και του ζήτησαν τα στοιχεία του.

Συνάδελφοί του από το μπλόκο κατευθύνθηκαν στο σημείο για να τον βοηθήσουν.

Ακολούθησε διαπληκτισμός μεταξύ των αγροτών και των αστυνομικών, στη διάρκεια του οποίου αγρότης υπέστη έμφραγμα. Μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο εφημερεύον νοσοκομείο για να του χορηγηθούν οι πρώτες βοήθειες.

