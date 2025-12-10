search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 19:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 18:35

Palmos Analysis: Το 85% πιστεύει πως υπάρχει ανοχή της ελληνικής κοινωνίας σε φαινόμενα διαφθοράς – Ποιος τομέας κυριαρχεί

10.12.2025 18:35
ekloges_dimoskopisi

Το πολυπλόκαμο πρόβλημα της διαφθοράς στην Ελλάδα «μετρά» νέα δημοσκόπηση της Palmos Analysis, για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το 96% των πολιτών θεωρεί πως υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο, αρκετά μεγάλο και μέτριο βαθμό.

Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς στην Ελλάδα το 56% λέει πολύ μεγάλο, το 27% αρκετά μεγάλο, το 13% μέτριο, το 2% αρκετά μικρό και το 1% καθόλου.

Στις ηλικίες 18-24 ετών το 36% θεωρεί πως είναι πολύ μεγάλο, ένα ακόμη 36% αρκετά μεγάλο, 20% μέτριο, καθόλου λέει το 2% και αρκετά μικρό το 1%.

Σε ερώτημα για τους λόγους που θεωρείτε πως υπάρχει διαφθορά, το 39% λέει για οικονομικούς λόγους/πλουτισμό, το 38% απουσία πολιτικής βούλησης,το 36% καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, το 27% αναποτελεσματικότητα ελεγκτικών μηχανισμών, το 26% νοοτροπία/κουλτούρα λαού, το 16% όχι αρκετά αυστηροί νόμοι και το 9% γραφειοκρατία.

Στις ηλικίες 18-24 ετών κυριαρχεί με 51% για οικονομικούς λόγους/πλουτισμό, 42% λέει καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, ένα 34% λέει νοοτροπία/κουλτούρα λαού και το 22% λέει απουσία πολιτικής βούλησης.

Στους τομείς του δημοσίου βίου που θεωρούν οι πολίτες πως υπάρχει διαφθορά τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα (σε παρένθεση οι απαντήσεις των ηλικιών 18-24 ετών)

Πολιτική 85% (83%)
Πολεοδομία/Δημόσια έργα 77% (59%)
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 73% (67%)
Δημόσια οικονομικά 70% (65%)
Δημόσια Διοίκηση/ Τοπική Αυτοδιοίκηση 67% (53%)
Δικαιοσύνη 63% (67%)
Μετανάστευση και άσυλο 63% (58%)
Προγράμματα ΕΣΠΑ/Ταμείο Ανάκαμψης 63% (49%)
Ενέργεια/Περιβάλλον/Καύσιμα 63% (47%)
Εφορία/Τελωνείο 62% (56%)
Υγεία 56% (53%)
Κοινωνική Πολιτική/Επιδόματα 56% (56%)
Αστυνομία 51% (57%)
Αθλητισμός 43% (32%)
Παιδεία/Πολιτισμός 33% (44%)
Ένοπλες Δυνάμεις 25% (39%)

palmos analysis

Στην ερώτηση αν υπάρχει ανοχή της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς το 52% λέει ναι, το 33% μάλλον ναι, το 7% μάλλον όχι και το 6% όχι.

palmos analysis

Στις ηλικίες 18-24 ναι λέει το 42%, μάλλον ναι το 38%, μάλλον όχι το 14% και όχι το 4%.

Κατά την γνώμη σας γιατί υπάρχει ανοχή οι απαντήσεις είναι οι ακόλουθες (στην παρένθεση οι απαντήσεις των ηλικιών 18-24)

Γιατί προτάσσεται το ατομικό αντί του συλλογικού συμφέροντος 39% (38%)
Γιατί υπάρχει η πεποίθηση ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι 32% (22%)
Γιατί υπάρχει αδιαφορία 16% (21%)
Γιατί υπάρχει φόβος ή απειλές για αντίποινα 10% (18%)
Άλλο 2% (0%)
Δεν έχω γνώμη 1% (2%)

palmos analysis

Στο ερώτημα τι θα συνέβαλε περισσότερο στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς στην Ελλάδα οι απαντήσεις είναι οι εξής:

Πολιτική βούληση 45% (44%)
Αυστηροποίηση των νόμων 35% (26%)
Αποτελεσματικότεροι ελεγκτικοί μηχανισμοί 42% (42%)
Επιτάχυνση απονομή δικαιοσύνης 45% (42%)
Ψηφιοποίηση διαδικασιών 16% (17%)
Δεν έχω γνώμη 3% (7%)
Δεν απαντώ 2% (5%)

palmos analysis

Στην ερώτηση για το πόσο ανεκτές είναι οι παρακάτω πράξεις καθόλου ανεκτή σε ποσοστό 73% είναι το «φακελάκι» σε γιατρό, σε 72% χρηματισμός για δίπλωμα οδήγησης, 71% χρηματισμός πολιτικού ή αξιωματούχου για ανάθεση δημοσίου έργου ή προώθηση ευνοϊκού νομοθετικού πλαισίου.

palmos analysis

Στο ερώτημα αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας περιστατικό διαφθοράς τους τελευταίους 12 μήνες το 58% λέει όχι, το 38% λέει ναι και ένα 4% δεν απαντώ.

palmos analysis

Αντίστροφες είναι οι απαντήσεις στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών καθώς το 57% λέει ναι, το 38% λέει όχι και ένα 6% δεν απαντώ.

Η δημοσκόπηση της Palmos Analysis για την διαφθορά παρουσιάστηκε  στο 5ο Φόρουμ Ακεραιότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της Διαφθοράς.

Διαβάστε επίσης:

Καλύβια: Στο σασί αυτοκινήτου ήταν κρυμμένος εκρηκτικός μηχανισμός – Τον παρατήρησε άλλος οδηγός

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
natalia-dragoumi
LIFESTYLE

Ναταλία Δραγούμη: Στα social media δέχομαι πάρα πολλά σεξουαλικά πεσίματα με άσχημο τρόπο, είναι κακοποίηση

agrotes-238723
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες «σπάνε» τις απειλές στα μπλόκα – Σφίγγει ο κλοιός από στεριά και θάλασσα – Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

karkinos
ΥΓΕΙΑ

Σε 7 κλινικές στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα του δότη με το «γονίδιο του καρκίνου»

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συμμορία πωλούσε προϊόντα «μαϊμού» μέσω διαδικτύου – Συνελήφθησαν τρία αδέλφια (Video)

eurovision new
MEDIA

Η Ισλανδία μποϊκοτάρει την Eurovision 2026 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 19:53
natalia-dragoumi
LIFESTYLE

Ναταλία Δραγούμη: Στα social media δέχομαι πάρα πολλά σεξουαλικά πεσίματα με άσχημο τρόπο, είναι κακοποίηση

agrotes-238723
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες «σπάνε» τις απειλές στα μπλόκα – Σφίγγει ο κλοιός από στεριά και θάλασσα – Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

karkinos
ΥΓΕΙΑ

Σε 7 κλινικές στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα του δότη με το «γονίδιο του καρκίνου»

1 / 3