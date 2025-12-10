search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

10.12.2025 18:02

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

10.12.2025 18:02
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ 2026) για τις Πανελλήνιες 2026. Σύμφωνα με την ενημέρωση απόφαση περιλαμβάνει τους Συντελεστές Ε.Β.Ε. σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων καθώς και τους Συντελεστές Ε.Β.Ε. για ειδικά μαθήματα, μουσικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες

Οι συντελεστές αυτοί αφορούν τόσο τις αρχικά ορισμένες τιμές όσο και τις τροποποιημένες, μετά από πρόταση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των συναρμόδιων υπουργείων. Η Ε.Β.Ε. αποτελεί κριτήριο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή σε:

  • Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.
  • Σχολές Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ.
  • Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)
  • Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
  • Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων
  • Α.Σ.Τ.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης των σκύλων που κατασπάραξαν 50χρονη, μητέρα δύο παιδιών

ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις που έστρεψαν τις υποψίες στον ανιψιό του ιδιοκτήτη κάμπινγκ – Πώς «δέθηκε» το κατηγορητήριο σε βάρος του

ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες «σπάνε» τις απειλές στα μπλόκα – Σφίγγει ο κλοιός από στεριά και θάλασσα – Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

ΚΟΣΜΟΣ

Το Βέλγιο απαιτεί επιπρόσθετο «μαξιλάρι» μετρητών από την ΕΕ για να δώσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μας κοροϊδεύετε»: Εξαγριωμένοι οι βουλευτές ΝΔ στην ενημέρωση Τσιάρα για τους αγρότες – «Αν πάμε στα μπλόκα θα μας διώξουν, όλοι οι δικοί μας είναι μέσα»

LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

