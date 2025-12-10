Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ 2026) για τις Πανελλήνιες 2026. Σύμφωνα με την ενημέρωση απόφαση περιλαμβάνει τους Συντελεστές Ε.Β.Ε. σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων καθώς και τους Συντελεστές Ε.Β.Ε. για ειδικά μαθήματα, μουσικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες

Οι συντελεστές αυτοί αφορούν τόσο τις αρχικά ορισμένες τιμές όσο και τις τροποποιημένες, μετά από πρόταση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των συναρμόδιων υπουργείων. Η Ε.Β.Ε. αποτελεί κριτήριο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή σε:

Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

Σχολές Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ.

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων

Α.Σ.Τ.Ε.

