Οι αγρότες ανοίγουν τα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, η αστυνομία κλείνει δρόμους και εμποδίζει ασθενοφόρα

«Εργατιά, αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά» ακούστηκε στα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου που άνοιξαν συμβολικά οι αγρότες και κτηνοτρόφοι μαζί με εργαζόμενους, την ώρα που η αστυνομία, εντελώς παράλογα, έκλεινε δρόμους και εμπόδιζε ακόμη και ασθενοφόρα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έφθασαν στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στην πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας, όπου άνοιξαν τα διόδια, για να περνούν ελευθέρα τα οχήματα. Ταυτόχρονα, μοίρασαν στους οδηγούς ενημερωτικά φυλλάδια, για τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς και αγροτικά προϊόντα.

Στο μεταξύ αποχώρησαν από τον δρόμο που ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου με τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τής Αχαΐας και επέστρεψαν μαζί με τα αγροτικά τους οχήματα και μηχανήματα, στον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας.

Διερχόμενοι οδηγοί και επιβάτες οχημάτων και φορτηγών με παρατεταμένα κορναρίσματα εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων.

Νωρίτερα, ένταση σημειώθηκε στην Πάτρα λίγο πριν τις 14.00 όταν αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ρίψη χημικών προκειμένου να αποτρέψουν αγρότες να προσεγγίσουν τη γέφυρα του Ρίου – Αντιρίου. Είχε προηγηθεί μπλόκο της αστυνομίας στην περιοχή με αστυνομικά οχήματα με αποτέλεσμα οι αγρότες να κινούνται πεζοί με κατεύθυνση τη γέφυρα του Ρίου – Αντιρρίου.

Αρχικά οι αγρότες της Αχαΐας, Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας, σχεδίαζαν να φτάσουν στο σημείο με αυτοκινητοπομπή λίγο μετά τις 12.00, ενώ σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της περιοχής θα σήκωναν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από την Αχαΐα ξεκίνησαν με οχήματα και τρακτέρ από τον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, και κατευθύνθηκαν προς το Ρίο.

Οι αγρότες αναφέρουν πως δεν ήθελαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία. Η παραμονή τους στο σημείο αναμενόταν να είναι συμβολική και ήθελαν να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

Γύρω στις δύο το μεσημέρι τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών κατά αγροτών που επιχείρησαν να διασχίσουν με τα πόδια τον δρόμο προς την γέφυρα του Ρίου – Αντιρρίου. Ενώ οι αγρότες κατευθύνονταν πεζή και οι δυνάμεις καταστολής είχαν κλείσει και την εθνική οδό (!) επιτέθηκαν απρόκλητα στους αγρότες και τις οικογένειες τους δίπλα σε γκρεμό! Τα ΜΑΤ έριξαν και χειροβομβίδα κρότου λάμψης, ενώ στην πορεία ήταν και μικρά παιδιά.

«Είστε επικίνδυνοι» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απειλούσαν με δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνίας, συλλήψεις και φωτογραφίες για ταυτοποίηση στοιχείων.

Την ίδια ώρα ακόμη και δημοσιογράφοι δέχθηκαν χημικά από τις αστυνομικές δυνάμεις ενώ κάλυπταν τα γεγονότα! Έριξαν χημικά και χειροβομβίδα κρότου λάμψης, ενώ στην πορεία ήταν και μικρά παιδιά! Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ Χρήστος Στρατουλάκος, δέχθηκε πρώτος χημικό στη μανία της αστυνομίας να εμποδίσει την ειρηνική διέλευση των αγωνιζόμενων αγροτοκτηνοτρόφων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Στον Βόλο

Μετά από ώρες κινητοποίησης, οι αγρότες αποχώρησαν οργανωμένα από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου και με τα τρακτέρ τους επέστρεψαν στο μπλόκο της Νίκαιας. Παράλληλα, λύθηκε και ο αποκλεισμός από την πλευρά των αλιέων, οι οποίοι απέσυραν τα καΐκια τους από την προβλήτα.

Από νωρίς το πρωί, το σύνολο του λιμανιού είχε τεθεί σε καθεστώς αποκλεισμού από αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους. Το επιβατικό τμήμα είχε κλείσει από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας και τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων, ενώ στο εμπορευματικό τμήμα, στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας, τον αποκλεισμό είχαν αναλάβει αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών.

To λιμάνι του Βόλου βρέθηκε υπό ασφυκτικό κλοιό, καθώς κατέφθασαν αγρότες με τα τρακτέρ τους από την ευρύτερη περιοχή, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν αγρότες από Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα που έφθασαν με τα οχήματά τους αλλά και οι αλιείς που έχουν παρατάξει τα καΐκια τους, στη θάλασσα, χρησιμοποιώντας ακόμα και καπνογόνα για να ενισχύσουν το συμβολικό «μπλόκο».

«Γνωρίζουμε πως η εισαγγελία θα μας ενημερώσει για σχηματισμό δικογραφίας εναντίον μας, για παρακώλυση συγκοινωνιών και αυτό είναι κάτι που το περιμέναμε. Η διαμαρτυρία μας ήταν συμβολική και το λιμάνι δεν το κλείσαμε εμείς αλλά η αστυνομία», δήλωσαν οι αγρότες που θα αποχωρήσουν από την πόλη του Βόλου, για τα μπλόκα σε Νίκαια και Μικροθήβες.

Λίγο μετά τις 09:00 έφτασαν στον Βόλο αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών, ενώ αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στις 8:30 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με τους αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα με προορισμό τον Βόλο.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπήρχε και στο Τελωνείο, όπου τοποθετείται κλούβα των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στο σημείο που οι αγρότες σχεδίαζαν να αποκλείσουν.

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στις 8:30 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με τους αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα και στη συνέχεια έφτασαν στον Βόλο.

Εκπρόσωπος των αγροτών από τις Μικροθήβες ζήτησε να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ για να πραγματοποιηθεί η ειρηνική τους διαμαρτυρία:

«Είμαστε από το μπλόκο Μικροθηβών. Δεν έχουμε έρθει εδώ για φασαρία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ανεπίτρεπτο. Υπάρχουν ήδη δέκα διμοιρίες των ΜΑΤ, για να κάνουν τι; Να σταματήσουν ποιον; Εδώ είμαστε στο επιβατικό λιμάνι».

«Δεν έχουμε κανέναν σκοπό να συγκρουστούμε μαζί σας. Δεν θέλουμε να υπάρξει τέτοιο θέμα. Είναι μια κρίσιμη υποδομή και παρακαλούμε να το σεβαστείτε, θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Είναι κρίσιμες καταστάσεις για όλους μας και πρέπει να σεβαστούμε ο ένας τον άλλο.

Παρακαλώ πολύ να μη δημιουργήσετε θέμα στον λιμένα και δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση από εμάς».

Στο πλευρό των αγροτών και οι ψαράδες που κάνουν τη δική τους διαμαρτυρία από τη θάλασσα.

Σχεδιάζουν να κλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Τέσσερα είναι τα αγροκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στηθεί περιμετρικά της Θεσσαλονίκης και οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι και εμμένουν στη στάση τους και τις κινητοποιήσεις τους.

Στο μπλόκο, στα «Πράσινα Φανάρια», πριν λίγη ώρα έκλεισε ο κόμβος της Γεωργικής Σχολής, επ’ αόριστον και πλέον η κυκλοφορία γίνεται από τον κόμβο πριν τα «Πράσινα φανάρια», από τον κόμβο του ΙΚΕΑ. Από εκεί τα οχήματα εκτρέπονται και βγαίνουν προς το κέντρο υγείας Θέρμης, οδηγούνται μέσω της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Μουδανίων στο αεροδρόμιο.

Στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι περισσότερα από 200 τρακτέρ, ενώ αύριο αναμένονται στο σημείο πωλητές λαϊκών αγορών, για να στείλουν μήνυμα συμπαράστασης στους αγρότες και θα διαθέσουν προϊόντα που δεν πωλήθηκαν στη λαϊκή αγορά, στον κόσμο εκεί. Την Κυριακή παραγωγοί της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, αναμένεται να διανείμουν προϊόντα τους σε οδηγούς (11.00-14.00).

Όσον αφορά τα επεισόδια της Παρασκευής στο σημείο έχουν γίνει τέσσερις ταυτοποιήσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία.

Στο σημείο μάλιστα βρέθηκε σήμερα δικαστικός επιμελητής που επέδωσε αγωγή σε αγρότη, από εταιρεία λιπασμάτων για χρέη απέναντί της. Όπως αναφέρει ο αγρότης, «Πως θα πληρώσουμε χωρίς εισόδημα τα λιπάσματα; Λιπάσματα τα οποία χρωστάμε και δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Ο αγρότης βασίζεται στην επιδότηση, στις τιμές και στην παραγωγή, αυτά όλα έχουν καταρρεύσει», είπε μεταξύ άλλων.

Κλειστή από τις 13.00 και για μία ώρα είναι η Εγνατία οδός στο Δερβένι, όπου τα τρακτέρ παραμένουν εκεί σε παράταξη στον παράδρομο και για μία ώρα κλείνουν συμβολικά και τα δύο ρεύματα, κάθε μέρα. Όση ώρα είναι κλειστά τα δύο ρεύματα, τα οχήματα εκτρέπονται μέσω Λαγυνών.

Σε άλλες περιοχές, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται:

Στη Δυτική Μακεδονία, οι παραγωγικοί φορείς συγκεντρώνονται στο μπλόκο της Σιάτιστας και σχεδιάζουν γενική απεργία την επόμενη εβδομάδα.

Στις Σέρρες, αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από πολιτικά γραφεία για μη καταβληθέντα επιδόματα, επιδίδοντας ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Ο πανελλαδικός συντονισμός των μπλόκων προγραμματίζεται για το Σάββατο στη Νίκαια, με εκπροσώπους από όλη την Ελλάδα. Στο μεταξύ, οι αγρότες σχεδιάζουν διαμαρτυρία στη Λάρισα την Παρασκευή.

Στη Μακεδονία, τα τέσσερα τελωνεία παραμένουν υπό αποκλεισμό, με πολύωρες καθυστερήσεις και συνεχή παρουσία των αγροτών.

