ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

10.12.2025 18:29

Καλύβια: Στο σασί αυτοκινήτου ήταν κρυμμένος εκρηκτικός μηχανισμός – Τον παρατήρησε άλλος οδηγός

10.12.2025 18:29
kalivia

Εκρηκτικό μηχανισμό είχαν τοποθετήσει στο όχημα 45χρονου στα Καλύβια Αττικής

Ο  εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε τυχαία, ενώ ο λόγος που ο 45χρονος έγινε στόχος παραμένει άγνωστος

Διερχόμενος οδηγός παρατήρησε ότι μία σακούλα κρεμόταν από την εξάτμιση του οχήματος του και τον ενημέρωσε ότι κάτι ύποπτο βρίσκεται από κάτω. 

Ο 45χρονος σταμάτησε και σκύβοντας, είδε τα τμήματα του μηχανισμού να προεξέχουν από τη σακούλα και ενημέρωσε τις αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές αρχές οι εκτελεστές σχεδίαζαν από την υπερθέρμανση της εξάτμισης να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός και το αυτοκίνητο να τυλιχθεί στις φλόγες.

Τα γκαζάκια και τα υπολείμματα της εμπρηστικής βόμβας μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της αστυνομίας για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

