Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) μεταφέρθηκε το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον 2χρονο Λίο στη Ζάκυνθο.

Ο σκύλος υποβλήθηκε ήδη σε εξετάσεις και παρακολουθείται από εκπαιδευτή. Η μεταφορά έγινε έπειτα από γραπτό αίτημα του δημάρχου του νησιού Γιώργου Στασινόπουλου, το οποίο και αποδέχτηκε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.

«Στόχος είναι η επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ να αξιολογήσει αντικειμενικά και υπεύθυνα την κατάσταση του ζώου, να διερευνηθούν οι αιτίες αυτού του τραγικού περιστατικού και να ληφθούν με διαφάνεια όλες οι αποφάσεις για την μελλοντική διαχείριση του ζώου, σύμφωνα παντα με τον ισχύοντα νόμο», τόνισε ο Γρηγορης Γουρδομιχαλης.

Η ανακοίνωση του ΠΕΣΥΔΑΠ

Στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) στο Σχιστό, βρίσκεται από χθες το πρωί ο σκύλος που τραυμάτισε θανάσιμα το δίχρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο.

Η μεταφορά έγινε ύστερα από σχετικό γραπτό αίτημα του δημάρχου του νησιού Γιώργου Στασινόπουλου, το οποίο και αποδέχτηκε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.

Αν και ο δήμος Ζακύνθου δεν είναι ένας από τους 24 δήμους – μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ, αναλάβαμε την ευθύνη διαχείρισης του ζώου στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων της αυτοδιοίκησης αλλά και των υποχρεώσεων που έχουμε απέναντι στη κοινωνία, δεδομένου ότι το ΔΙΚΕΠΑΖ είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο για αδέσποτους σκύλους στη χώρα μας, με πολύχρονη εμπειρία, κάθετη πλήρη οργάνωση, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την με ασφάλεια διαχείριση ενός σκύλου που εμπλέκεται σε θανατηφόρα επίθεση εναντίον ανθρώπου.

Το πιτμπουλ υποβλήθηκε ήδη σε ιατρικές εξετάσεις από τους κτηνιατρική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ με την εποπτεία του επικεφαλής Θόδωρου Καμπούρη και παρακολουθείται από τον πολύπειρο εκπαιδευτή του ΔΙΚΕΠΑΖ Θοδωρής Τριάντης Εκπαιδευτής Σκύλων.

Ο Γρηγόρης Γουρδομιχαλης τόνισε σχετικά «Στόχος είναι η επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ να αξιολογήσει αντικειμενικά και υπεύθυνα την κατάσταση του ζώου, να διερευνηθούν οι αιτίες αυτού του τραγικού περιστατικού και να ληφθούν με διαφάνεια όλες οι αποφάσεις για την μελλοντική διαχείριση του ζώου, σύμφωνα παντα με τον ισχύοντα νόμο».

