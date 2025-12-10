Φοινικούντα: Και για ηθική αυτουργία σε προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας του θείου του κατηγορείται ο ανιψιός – Τι ισχυριζόταν πριν τη σύλληψή του

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο, με όσα ισχυριζόταν πριν τη σύλληψή του ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που έπεσε νεκρός μαζί με τον επιστάτη του χώρου στη διπλή δολοφονία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, έφερε στο «φως» το Live News.

Νωρίτερα την Τετάρτη, 10/12, έγινε γνωστό ότι ο 31χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ, αλλά και ο φίλος του και εργοδότης του ενός εκ των δύο 22χρονων – φερόμενων ως δραστών της δολοφονίας, συνελήφθησαν για ηθική αυτουργία.

Σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, ενώ εκκρεμεί και ακόμη ένα ένταλμα, για τρίτο άνθρωπο, συνεργάτη του εργοδότη, ο οποίος αναζητείται ως συνεργός των ηθικών αυτουργών.

Την ίδια ώρα, και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος ανιψιός κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε μία από τις δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του θείου του που σημειώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Τι ισχυριζόταν ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ πριν τη σύλληψή του

Σε επικοινωνία που είχε η εκπομπή του Mega με τον 31χρονο ανιψιό του 68χρονου δολοφονηθέντα πριν από περίπου έναν μήνα, ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι προσπαθούσε να βοηθήσει τις Αρχές, ώστε να βρεθεί άκρη στην υπόθεση.

Αναφορικά με το τηλέφωνο που έκανε στον φίλο του και εργοδότη των 22χρονων μετά τη διπλή δολοφονία, ο ίδιος το είχε αποδώσει στο γεγονός ότι «είναι αδερφός μου, εκείνη την στιγμή πανικοβλήθηκα και του είπα “φίλε τι κάνω, τρέμω. Θες να έρθεις χωριό;”».

«Για ό,τι ανάκριση έχω κάνει έχω πει την αλήθεια. Γιατί να φοβηθώ; Να φοβάμαι τώρα; Μπορεί και να φοβάμαι μην έρθει κανείς αύριο και με απαγάγει για τα 30 εκατομμύρια και τον χρυσό, τι άλλο να φοβάμαι; Έχω απαυδήσει. Προσπαθώ να βοηθήσω και θέλω όντως να βρεθεί άκρη. Και πάλι αν ήμουν ένοχος θα έπαιρνα τον φίλο μου τηλέφωνο; Τον πήρα γιατί είναι αδερφός μου, εκείνη την στιγμή πανικοβλήθηκα και του είπα “φίλε τι κάνω, τρέμω. Θες να έρθεις χωριό;”.

Έχω και πίεση από την αστυνομία και από τον δικηγόρο και από τη δημοσιογραφία. Με λένε “ο ανιψιός ο ντούκης που σκότωσε τον θείο του” γιατί έτσι έχει παιχτεί. Το ότι ήταν συνεργός αυτός που δούλευε στο μαγαζί του φίλου μου, το έμαθα από τις ειδήσεις μετά, αφού βγήκα από τη ΓΑΔΑ, γιατί δεν ήξερα ποιος είναι. Τους είπα αναλυτικά από που τον ξέρω και η αστυνομία δεν μου είπε τίποτα», είχε αναφέρει ο ανιψιός του 68χρονου θύματος έναν μήνα πριν.

Δικηγόρος επιχειρηματία που συνελήφθη: «Ο πελάτης μου είναι σοκαρισμένος»

Στο Live News μίλησε και ο δικηγόρος του εργοδότη των ενός εκ των δύο 22χρονων, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αναφέροντας ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει μάθει τον λόγο για τον οποίο συνελήφθη ο εντολέας του, με τον οποίο δεν βρέθηκε δια ζώσης, αφού από την ώρα της σύλληψής του κρατείται στην ΓΑΔΑ.

«Επικοινώνησα μαζί του, είναι σοκαρισμένος, είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε», είπε ο δικηγόρος του επιχειρηματία.

«Ανά πάσα στιγμή όποτε είχε κληθεί από την Αστυνομία, είχε πάει αυτοβούλως και θα τον συναντήσω κάποια στιγμή, το πιθανότερο είναι στην Καλαμάτα. (…) Με πήρε από το τηλέφωνο των κρατητηρίων και μου είπε “είμαι αυτήν την στιγμή κρατούμενος, δεν ξέρω για ποιον λόγο, έλα να μιλήσουμε”», τόνισε ο ίδιος.

«Αν διαβάσω τη δικογραφία και δω ότι υπάρχει συμβόλαιο θανάτου, στο οποίο με σοβαρές ενδείξεις εμπλέκεται ο εντολέας μου, θα παραιτηθώ από την υπεράσπιση», σημείωσε ακόμη ο κ. Δημητρακόπουλος.

