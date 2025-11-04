Φοινικούντα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Τους εκτέλεσε μέσα σε 11 δευτερόλεπτα

Ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, έφερε στο «φως» το Mega.

Με τις έρευνες για την υπόθεση να συνεχίζονται, και το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότεροι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση – πέραν των δύο 22χρονων συλληφθέντων – να παραμένει ανοιχτό, οι Αρχές κάλεσαν εκ νέου τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου θύματος, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση, ως ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας και επιζών του φονικού.

Φοινικούντα: Η στιγμή του διπλού φονικού στο κάμπινγκ

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Live News από το βράδυ της διπλής δολοφονίας, αρχικά επικρατεί ησυχία. Ωστόσο, όταν το ρολόι έδειξε 20:18, ακούγονται δύο απανωτοί πυροβολισμοί.

Ένα σκυλί ακούγεται να γαβγίζει ενώ σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πέφτουν ακόμη τέσσερις πυροβολισμοί.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δύο πρώτοι πυροβολισμοί ήταν εναντίον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος βρισκόταν στη ρεσεψιόν.

Οι τρεις πυροβολισμοί που ακολουθούν, ήταν εναντίον του επιστάτη του κάμπινγκ, ο οποίος έτρεξε για να σωθεί και οι σφαίρες τον πέτυχαν πισώπλατα, ενώ η μία ακόμη σφαίρα φαίνεται πως είχε στόχο τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ωστόσο τελικά σφηνώθηκε σε τροχόσπιτο.

Το διπλό φονικό έλαβε χώρα μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Από τις συνολικά 6 σφαίρες που έριξε ο δολοφόνος, όλες βρήκαν στόχο τους, εκτός από την τελευταία.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προσπαθούν να δουν αν υπάρχει τελικά και τρίτος εμπλεκόμενος στην υπόθεση, με τα στοιχεία που θα προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

