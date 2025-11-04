search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 20:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 19:26

Φοινικούντα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Τους εκτέλεσε μέσα σε 11 δευτερόλεπτα

04.11.2025 19:26
foinikounta_1610_1920-1080_new

Ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, έφερε στο «φως» το Mega. 

Με τις έρευνες για την υπόθεση να συνεχίζονται, και το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότεροι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση – πέραν των δύο 22χρονων συλληφθέντων – να παραμένει ανοιχτό, οι Αρχές κάλεσαν εκ νέου τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου θύματος, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση, ως ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας και επιζών του φονικού.

Φοινικούντα: Η στιγμή του διπλού φονικού στο κάμπινγκ

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Live News από το βράδυ της διπλής δολοφονίας, αρχικά επικρατεί ησυχία. Ωστόσο, όταν το ρολόι έδειξε 20:18, ακούγονται δύο απανωτοί πυροβολισμοί.

Ένα σκυλί ακούγεται να γαβγίζει ενώ σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πέφτουν ακόμη τέσσερις πυροβολισμοί.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δύο πρώτοι πυροβολισμοί ήταν εναντίον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος βρισκόταν στη ρεσεψιόν. 

Οι τρεις πυροβολισμοί που ακολουθούν, ήταν εναντίον του επιστάτη του κάμπινγκ, ο οποίος έτρεξε για να σωθεί και οι σφαίρες τον πέτυχαν πισώπλατα, ενώ η μία ακόμη σφαίρα φαίνεται πως είχε στόχο τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ωστόσο τελικά σφηνώθηκε σε τροχόσπιτο. 

Το διπλό φονικό έλαβε χώρα μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Από τις συνολικά 6 σφαίρες που έριξε ο δολοφόνος, όλες βρήκαν στόχο τους, εκτός από την τελευταία.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προσπαθούν να δουν αν υπάρχει τελικά και τρίτος εμπλεκόμενος στην υπόθεση, με τα στοιχεία που θα προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Διαβάστε επίσης:

Ανοίγουν τα σχολεία την Τετάρτη στο Ζαρό, με τηλεκπαίδευση στα Βορίζια έως την Παρασκευή

Μήνυμα σασμού από τη Βασιλική Φραγκιαδάκη: «Να σταματήσει εδώ το κακό»

Παραδόθηκαν οι τρεις καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
macron 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επική ατάκα Μακρόν για τη φορολόγηση των πλουσίων: Δεν κάνεις μια χώρα πιο ευτυχισμένη εμποδίζοντας τους πρωταθλητές

AIRPORT
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον λόγω ζητήματος ασφαλείας

vorizia-2332
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Τον βρήκα στο αμάξι τελειωμένο, τον διάλυσαν», λέει η χήρα του Φανούρη Καργάκη

trump art
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το άγαλμα του «εσταυρωμένου θανατοποινίτη» Ντόναλντ Τραμπ εκτίθεται στη Βασιλεία

Gaza (12)
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γάζα εκπέμπει «SOS»: Ο χειμώνας πλησιάζει … και ο λιμός επιμένει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»- Ποιους αφορά, καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 20:29
macron 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επική ατάκα Μακρόν για τη φορολόγηση των πλουσίων: Δεν κάνεις μια χώρα πιο ευτυχισμένη εμποδίζοντας τους πρωταθλητές

AIRPORT
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον λόγω ζητήματος ασφαλείας

vorizia-2332
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Τον βρήκα στο αμάξι τελειωμένο, τον διάλυσαν», λέει η χήρα του Φανούρη Καργάκη

1 / 3