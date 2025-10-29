Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Συνεχίζεται το θρίλερ – Νέες καταθέσεις στην ανακρίτρια, η κρίσιμη μαρτυρία γυναίκας

Εικοσιτέσσερις ημέρες μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, το «θρίλερ» συνεχίζεται, καθώς για τις αρχές παραμένουν αδιευκρίνιστα τόσο τα ακριβή κίνητρα όσο και η ταυτότητα του φυσικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας.

Μέχρι στιγμής οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθει, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές.

Η Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που χειρίζεται την υπόθεση, συνεχίζει να λαμβάνει σημαντικές και μυστικές καταθέσεις από πρόσωπα που σχετίζονται με τα δύο θύματα ή που μπορούν να συνεισφέρουν με κρίσιμες πληροφορίες στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, χθες κλήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας μια γυναίκα που κατοικεί σε κοινότητα λίγο έξω από τη Μεσσήνη. Η γυναίκα αυτή φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο 22χρονων έξω από το σπίτι της νωρίς το μεσημέρι της 5ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν το διπλό φονικό, και να άκουσε διαλόγους μεταξύ τους, καθώς και τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν εκείνη τη στιγμή.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή της Φοινικούντας, πραγματοποιήθηκε νέα αυτοψία στο χώρο του κάμπινγκ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Αναλύσεων και Βαλλιστικών (ΔΕΑΒ), οι οποίοι συνέλεξαν πρόσθετο υλικό και επανεξέτασαν σημεία ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της προσπάθειας να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, αναμένονται -εάν δεν έχουν ήδη παραληφθεί- τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για τα κινητά τηλέφωνα των προφυλακισμένων. Μέσα από την ανάλυσή τους, η ανακρίτρια θα μπορέσει να διαπιστώσει τι περιείχαν οι συσκευές -φωτογραφίες, βίντεο, εφαρμογές και επικοινωνίες- ώστε να αντλήσει κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα, με τον «κλοιό» των διωκτικών αρχών να «σφίγγει» και γύρω από άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία, η οποία έχει σοκάρει τη Μεσσηνία και το πανελλήνιο.

Οι νέες καταθέσεις και τα εργαστηριακά ευρήματα αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της έρευνας και θα ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

