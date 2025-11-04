Μήνυμα σασμού από τη Βασιλική Φραγκιαδάκη: «Να σταματήσει εδώ το κακό»

Έκκληση να σταματήσει ο σπαραγμός απηύθυνε η Βασιλική Φραγκιαδάκη, μητέρα της 56χρονης Ευαγγελίας, που σκοτώθηκε στην ανταλλαγή πυρών στα Βορίζια.

Στο χωριό παραμένουν 400 πάνοπλοι αστυνομικοί, προκειμένου να αποφευχθούν νέα επεισόδια μεταξύ των δύο οικογενειών και των σύντεκνων τους.

«Δεν μισώ κανέναν»

«Δεν προκαλώ τίποτε αλλά θέλω να σταματήσει το κακό εδώ να μην έχουμε και άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Το κακό να σταματήσει εδώ. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Φάγανε την κόρη μου άδικα», τόνισε η Βασιλική Φραγκιαδάκη.

Νωρίτερα τελέστηκε η κηδείας της 56χρονης στα Χανιά, όπου ζούσε με τον σύζυγο της. Η αδελφή της, Γεωργία Φραγκιαδάκη, που τραυματίστηκε κατά την ανταλλαγή πυρών μίλησε για τις σχέσεις των δύο οικογενειών και για την αλληλουχία των γεγονότων τη μοιραία μέρα.

«Δεν τους προκαλέσαμε ποτέ, πάντα αυτοί προκαλούν. Βάλανε δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πάντα προκαλούνε. Θρηνούμε την αδερφή μου που δεν φταίει πουθενά», είπε χαρακτηριστικά.

«Η αδελφή μου την έφαγε από ψηλά»

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη τόνισε ότι ο 39χρονος άνοιξε πυρ εναντίον τους χωρίς λόγο. «Άκουσα τη φασαρία και ανέβηκα στο δρόμο και στεκόμουν. Μπροστά ήταν ο ανιψιός και η αδερφή μου και περνά το μαύρο αυτοκίνητο με τον θανόντα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και μας έπαιζε (σ.σ. πυροβολούσε) στο ψαχνό. Εγώ πήρα μία εδώ (χέρι) ο γιος μου στον μηρό και ο ανιψιός μου στο γόνατο. Η αδερφή μου μάλλον την έφαγε από ψηλά. Εκεί που είναι η σφαίρα δεν δικαιολογείται από το αμάξι. Την έχει φάει από ψηλά. Είδα το μαύρο αυτοκίνητο που είναι δικό του και περνούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα από μπροστά μας. Εγώ από εκεί και έπειτα φώναζα στον αδερφό μου».

Ποιος πυροβόλησε τον 39χρονο;

Ερωτηθείσα ποιος πυροβόλησε τον 39χρονο απάντησε: «δεν ξέρω. Κάτι που δεν είδα δεν μπορώ να το δω. Έχασα την αδερφή μου άδικα».

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη επανέλαβε ότι η αστυνομία καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο. «Έχω παράπονο από την ΕΛΑΣ. Τους πήραμε τηλέφωνο και δεν ήρθαν σε 15 λεπτά που είναι η διαδρομή, ήρθαν μετά από 1:30 ώρα δύο άτομα και είπαν θα έρθει κλιμάκιο από τα Χανιά. Ήρθε. Εκείνη την ημέρα έπρεπε να κάνουν το χωριό αστακό όχι μετά που μας σκότωσαν».

«Η αδερφή μου δεν γυρίζει πίσω, εμένα το χέρι μου θα φτιάξει. Θα κλειστούν άτομα στη φυλακή χωρίς να φταίνε. Δεν προκαλέσαμε, δεν προκαλούμε. Αυτοί απειλούν ότι θα ρίξουν βόμβα στο σπίτι μας», κατέληξε.

